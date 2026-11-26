Комитет по культуре Госдумы, Минкультуры и Союз кинематографистов разрабатывают законопроект о квотировании иностранного кино. Работа над документом еще не завершена. Пока преждевременно говорить о сроках внесения законопроекта в нижнюю палату парламента, его принятия и вступления в силу. Об этом «Ведомостям» рассказала глава комитета по культуре Госдумы Ольга Казакова.

В начале недели сообщалось, что Госдума подготовила законопроект о квотировании показа иностранного кино в российских кинотеатрах. Изменения хотят внести в закон «О государственной поддержке кинематографии», новые правила могут вступить в силу 1 марта 2027 года.

Отмечалось, что законопроект предусматривает введение квоты на показ отечественных фильмов. В течение определенных периодов кинотеатры должны будут либо отказаться от демонстрации зарубежного кино, либо обеспечить минимальную долю сеансов с российскими фильмами. Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней.

Казакова сообщила о важности создания дополнительных возможностей для развития российского кинематографа. При этом зарубежное кино останется на экранах: его прокат будут регулировать правила, которые власти определят, исходя из интересов российского кино.