АРИР скорректировала данные по объёму рынка интерактивной рекламы в первом полугодии

Комитет по исследованиям Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) представил скорректированную оценку традиционных сегментов интерактивной рекламы в первом полугодии 2023 года. Как пояснили Sostav в ассоциации, предыдущая оценка «была произведена в условиях сокращения источников данных». После релиза эксперты получили дополнительную информацию, которая позволила пересчитать и выпустить скорректированную версию.

Эксперты обновили данные по видео, а также по сегментам перформанса и брендинга. Общие вложения в рынок интерактивной рекламы с января по июнь 2023 года составили 191,6 млрд руб., что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Изначально инвестиции в традиционный сегмент рынка интернет-рекламы эксперты АРИР оценили в 191,7 млрд руб.

Согласно скорректированной оценке, в первом квартале традиционные сегменты показали рост на 20% год к году— объём затрат составил 90,9 млрд руб. Во втором квартале вложения увеличились почти вдвое, на 47% к такому же периоду 2022 года — до 100,7 млрд руб.

Самую большую долю вложений в традиционном сегменте занял перформанс. По сравнению с данными 2022 года, объём этого канала начал повышаться уже в первом квартале 2023 года (рост на 23%), а во втором — показал практически двойной рост (на 44%). Общие вложения эксперты оценили в 160,5 млрд руб., что на 33% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Сегмент брендинга демонстрировал положительную динамику на протяжении всего периода в сравнении с прошлогодними данными. В первом квартале вложения выросли на 35% и составили 9,6 млрд руб., во втором квартале рост был на уровне 75% — 11,9 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023 года объём сегмента удвоился (55%), достигнув отметки в 21,5 млрд руб.

Объём сегмента видео начал снижаться в первом квартале (падение на 28%), однако во втором квартале испытал заметный рост — до 47%. По итогам полугодия сегмент показал общий рост на 1% против данных за 2022 год — бюджеты составили 9,5 млрд руб.

Борис Омельницкий, президент АРИР: Ранее оценка была произведена в условиях сокращения источников данных и после релиза мы получили дополнительную информацию, которая позволила нам пересчитать оценку и выпустить исправленную версию. Мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве со всеми участниками рынка, в том числе видеорекламного сегмента и открыты для получения комментариев и дополнительных вводных.

Олеся Кикина, директор по продажам цифровых ресурсов сейлз-хаус «Эверест»: Анализируя динамику первого полугодия, следует выделять две составные части: значимое падение первого квартала от высокой базы с YouTube, и существенный рост второго квартала от сопоставимой базы. По сути, очищенный от фактора ухода крупнейшего игрока, рынок демонстрирует хороший рост и по итогам года покажет хорошую позитивную динамику. Драйверами этого роста является качественный профессиональный инвентарь и развитие стриминга телевизионных каналов в цифровой среде.