РОМИР представил рейтинг заметности и доверия среди газированных напитков

Методология Исследования уровня доверия и узнаваемости брендов среди аудитории в рамках проекта проводятся по международной методике GRI (Global Reputation Index), которая используется крупнейшими международными агентствами для мониторинга репутации компаний среди целевой аудитории. Опрос проводился методом онлайн интервью на базе Потребительской Панели РОМИР. Период полевых работ: март 2025. Общий объем выборки 1500 интервью. Выборка репрезентирует структуру жителей России по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. жителей. Максимальная статистическая погрешность в оценке параметров ± 2,5%, с доверительной вероятностью 95%.

РОМИР опубликовал результаты рейтинга GRI (Global Reputation Index) по рынку газированных напитков. В 2025 году лидерами по узнаваемости и уровню доверия среди потребителей вновь стали бренды «Добрый» (индекс заметности — 93, доверия — 87) и «Черноголовка» (индекс заметности — 91, доверия — 87). Во многом это связано с тем, что бренды отражают такие ключевые ценности отрасли, как простоту, безопасность, надежность и семейность.

Третье место стабильно удерживает марка Rich (индекс заметности — 82, доверия — 82). «Русский дар» (индекс заметности — 63, доверия — 73), уступая лидерам в восприятии аудитории, по-прежнему входит в топ-4 по уровню доверия.

В этом году заметно укрепился бренд Evervess как в рейтинге доверия, войдя в топ-5 с показателем 67, так и в восприятии его как «просвещенного» бренда.

Бренды «Любимая кола» и Cool Cola также продемонстрировали положительную динамику, войдя в пятерку лидеров по индексу заметности с результатами 66 и 63 соответственно. Особенно выделяется Cool Cola — ее показатель вырос на семь пунктов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, бренд отличается уникальной комбинацией ассоциируемых ценностей — «самостоятельности» и «страсти» — что выделяет его на фоне других игроков в категории.

В 2025 году Cool Cola, наряду с Fresh Bar и Funky Monkey, поднимается в том числе на волне новизны и энергичности — они все чаще ассоциируются у потребителей с бунтарством, увлеченностью и азартом. Это важные ценности, которые формируют эмоциональный фон восприятия бренда у молодежной аудитории.

Выделился и бренд «Калинов». Он единственный продемонстрировал четкую связь с социальной ответственностью и заботой об окружающей среде.

В рамках исследования были также выявлены перспективные имиджевые ниши для брендов газированных напитков. В частности, ни один из представленных на рынке брендов пока не воспринимается потребителями через призму таких ценностей, как щедрость, экономия и бережливость. Это открывает дополнительные возможности для позиционирования и формирования уникального образа в сознании аудитории.