«Рокетбанк» объявил о перезапуске

«Рокетбанк» возвращается на рынок с новой бизнес-моделью. Он будет работать на лицензии «Совкомбанка», но развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой и собственным продуктовым стеком. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Рокетбанка».

Запуском руководят сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Антон Захаров и Роберт Сабирянов.

Антон Захаров, сооснователь банка «Бланк»: «Рокетбанк» — большая и живая история. Это большой вызов и ответственность перед бывшей командой и клиентами сделать так, чтобы «Рокет 2.0» вызывал такие же сильные эмоции. Мы решили задизраптить рынок: от бренд-стратегии до полного переосмысления банковского интерфейса. Обновили бизнес-модель, но сохранили принципы, за который «Рокет» ценили пользователи. Нам было важно построить инновационный и понятный продукт, которым удобно пользоваться самим. Все-таки банк — неотъемлемая часть текущего лайфстайла, поэтому он должен приносить максимальное удовольствие.

Роберт Сабирянов, сооснователь банка «Бланк»: Мы не просто обновили «Рокетбанк» — мы заново его изобрели, сохранив лучшее и любимое. Это совершенно новый вижн в финтехе, за которым стоит нечто большее, чем сухие транзакции. Мы хотим вернуть эмоции в банкинг, который слишком долго был скучным и формальным.

Команда «Рокетбанка» сосредоточится на работе с физлицами. Им будут доступны дебетовые и кредитные карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными.

В продукте будет сделан упор на «человечное» взаимодействие банка с клиентами: он коснется службы поддержки без роботов и скриптов, простого подхода к аналитике расходов, вовлечения пользователей за счет геймификации и новой системы лояльности. В сервисе будут лайфстайл-проекты, связанные с ресторанами и шопингом.

В июне «Рокетбанк» начнет собирать аудиторию бывших клиентов для тестирования первой версии приложения, на июль намечен запуск в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, «Рокетбанк» был основан в 2013 году и по замыслу руководства должен был стать «банком для людей» с заботливой службой поддержки, удобным приложением, веб-банкингом, собственным мерчем и играми. В январе 2021 года банк объявил о закрытии, он не смог выйти из кризиса.