20.03.2026 в 14:30

ДРР 4,24% за два месяца в бизнес-классе: кейс «РКС Девелопмент» и «Авито»

Анализ инструментов привлечения целевого трафика и динамика роста интереса аудитории к апартаментам

1

В ноябре 2025 года команда застройщика «РКС Девелопмент» запустила на «Авито» рекламную кампанию для жилого комплекса «Инсайдер» — проекта с апартаментами бизнес-класса на набережной Москвы-реки. За два месяца команда получила более 60 целевых обращений — звонков в отдел продаж, а также закрыла две сделки на сумму более 28 млн руб. Как удалось достичь таких результатов, команда проекта рассказала Sostav.

На столичном рынке апартаментов бизнес-класса стоимость привлечения покупателя через традиционные онлайн-каналы продолжает расти, особенно на перформанс-инструменты. Застройщики заинтересованы в площадке с аудиторией, мотивированной к сделке, и с прозрачной маркетинговой воронкой от первого контакта с рекламой до сделки.

Цели

Первая задача — нарастить активность пользователей в карточке комплекса апартаментов на «Авито»: увеличить просмотры, число сохранений в «Избранное» и количество запросов. Вторая — повысить конверсию из первичного звонка в квалифицированный лид (потенциальный клиент с подтвержденным интересом к покупке) на 20−25%.

Эффективность кампании оценивали по стоимости клика — она не должна была превышать 240 руб.

Механика

Кампания была активна почти два месяца: с 5 ноября по 31 декабря 2025 года. Для достижения нужного результата использовали как инструменты «Авито Рекламы», так и «Авито Недвижимости».

Команда проекта выбрала два нативных формата — баннер и сниппет. Такие интеграции органично встраиваются в ленту «Авито» и воспринимаются как привычный контент платформы. Бюджет распределили равномерно между показами на трех типах устройств: в приложении, мобильной и веб-версии площадки. Модель оплаты — CPM (фиксированная цена за 1 тыс. показов).

Баннеры таргетировали на жителей Москвы и Подмосковья от 25 до 55 лет с высоким доходом и интересами к недвижимости и инвестициям. Из охвата исключили сегменты без истории поиска жилья на платформе.

В ноябре ключевое сообщение строилось вокруг акции — скидка 20% на ограниченный пул видовых апартаментов. В декабре команда полностью сменила визуальный стиль баннеров и рекламное сообщение. Новый акцент — стоимость для жилья бизнес-класса. На обоих этапах ключевым изображением стал рендер фасада здания. Карточки жилого комплекса вели на сайт проекта, где пользователь мог подробнее изучить планировки, условия покупки и оставить заявку.

Показатели кампании на каждом этапе соответствовали плану, поэтому команда работала в рамках первоначальной концепции без оптимизации настроек.

Результаты

За два месяца размещения команда зафиксировала следующие результаты:

  • Целевые обращения: 61 звонок с медийной рекламы на «Авито».
  • Стоимость квалифицированного лида (CPL): 19,8 тыс. руб.
  • Просмотры карточки ЖК: +17,5% по сравнению с периодом без рекламного продвижения.
  • Сохранения в «Избранное»: +32,1%.

ДРР (доля рекламных расходов — отношение затрат на продвижение к полученной выручке): 4,24%.

Важно отметить, что для застройщиков нативная реклама на классифайдах перешла из стадии экспериментов в систематическое применение платформы в качестве управляемого перформанс-канала с предсказуемой эффективностью.

Снижение стоимости квалифицированного лида (CPL) достигается за счет нескольких факторов. Первый — точный таргетинг: чем детальнее настройки по географии, доходу и интересам, тем выше доля платежеспособной аудитории в охвате. Второй — корректная аналитика на каждом этапе воронки от показа до заявки. Третий — регулярное тестирование креативов и отключение слабых сегментов.

Даже если первая кампания дает хорошие цифры, системная оптимизация помогает масштабировать бюджет без потери качества лидов. Смена посыла между ноябрем и декабрем в кейсе «РКС Девелопмент» — пример такой механики: разные офферы для разных периодов спроса, единый формат и аудиторный профиль.

Екатерина Сибагатуллина, диджитал-менеджер «РКС Девелопмент»:

«Авито» — это не лотерея, а инструмент для продаж. Нельзя просто выложить объявление и ждать, что покупатели сами придут. Платформа дает средства, чтобы эффективно продавать: широкую аудиторию, удобные фильтры, возможность общаться с клиентами.

Екатерина Журавлева, менеджер по развитию клиентов «Авито Реклама»:

Рекламная кампания показала, как правильно выстроенная стратегия может повлиять на долю рекламных расходов и повысить конверсию в премиальном сегменте.

Использование нативных форматов позволило органично встроиться в пользовательский опыт, а гибкий подход к креативам — адаптировать сообщение под меняющиеся задачи. Результат — не абстрактные метрики, а закрытые сделки и рост ключевых показателей вовлеченности на платформе.

Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
