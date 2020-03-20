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20.03.2020 в 08:40

Ритейлеры попросили разрешить курьерам ездить по выделенным полосам

Онлайн-магазины объяснили это возросшим спросом на доставку товаров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить курьерам использовать полосы, выделенные для общественного транспорта, пишет «Коммерсант».

АКИТ объясняет свою просьбу трехкратным ростом спроса на заказы с доставкой в интернете. Такая ситуация сложилась из-за массового перехода сотрудников компаний на удаленную работу, а также на режим самоизоляции, который выбрали для себя некоторые граждане.

АКИТ:

В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство организаций, в том числе крупных ритейлеров, уже перевели сотрудников на удаленную работу, некоторые граждане перешли в режим самоизоляции, что привело к троекратному росту интернет-заказов, в частности, в сегменте продовольственных и детских товаров.

Также Ассоциация попросила сделать льготным въезд большегрузов в Москву, сделать бесплатной трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург для курьеров и разрешить им парковаться на тротуарах и местах для инвалидов.

У курьеров есть проблемы с парковкой, пояснил представитель организации, из-за того, что некоторые заказчики не открывают шлагбаумы во дворах. В итоге водителям приходится оставлять машины в неположенных местах.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. После этого компания «Яндекс» объявила о том, что «Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. А потом и агрегатор товаров из аптечных сетей «Все аптеки» и сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club (оба от Mail.ru Group) заявили, что хотят запустить доставку безрецептурных препаратов и медицинских приспособлений.

АКИТ доставка Коронавирус самоизоляция интернет-магазин
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