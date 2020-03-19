Delivery Club планирует запустить доставку лекарств на дом

Агрегатор товаров из аптечных сетей «Все аптеки» и сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club (оба от Mail.ru Group) хотят запустить доставку безрецептурных препаратов и медицинских приспособлений. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ИА «ТАСС». В пресс-службе Delivery Club подтвердили, что действительно работают над проектом доставки медикаментов.

Как только компания запустит новый проект, пользователи приложения Delivery Club смогут оформлять заказы — их будут привозить курьеры сервиса доставки. «Сервис рассматривает возможность бесконтактной доставки лекарств вне зависимости от эпидемиологической ситуации», — уточнил источник «ТАСС». Как стало известно Sostav, доставку планируется запустить во всех 65 городах присутствия сервиса.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Ранее компания «Яндекс» объявила о том, что «Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями.