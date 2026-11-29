Шведская IKEA пересматривает стратегию развития розничной сети, компания намерена открывать больше небольших магазинов в центрах городов и привлекать на свои торговые площадки сторонних ретейлеров. Так бренд рассчитывает вернуть покупателей, которые все реже посещают крупные магазины на окраинах, пишет Reuters.

Одним из главных направлений станет развитие городских форматов. В начале 2027 года IKEA планирует открыть крупнейший городской магазин в Нью-Йорке. Компания рассчитывает привлечь жителей, которым неудобно добираться до традиционных торговых центров за пределами города.

Подобная модель уже показала результаты в Великобритании. Магазин IKEA на Оксфорд-стрит в Лондоне помог увеличить продажи бренда на местном рынке. Кроме того, компания экспериментирует с партнерствами, например, в Кройдоне на территории IKEA открылся магазин спортивных товаров Decathlon.

Изменение стратегии связано с трансформацией потребительских привычек. После пандемии покупатели стали иначе планировать походы по магазинам, а рост цен на топливо сделал поездки в крупные загородные торговые центры менее привлекательными. При этом IKEA не собирается отказываться от привычных больших магазинов, они останутся основой бизнеса, а небольшие точки должны сделать бренд доступнее для городской аудитории.

Поводом для пересмотра стратегии стало и снижение финансовых показателей. По итогам финансового 2026 года, завершившегося 31 августа, продажи Ingka Group — крупнейшего оператора магазинов IKEA — составили €38,8 млрд против €39 млрд годом ранее. Это третье последовательное годовое снижение выручки. Одновременно компания фиксирует изменения в поведении покупателей, количество онлайн-посещений IKEA выросло до 4,2 млрд, тогда как число визитов в физические магазины сократилось с 739 млн до 729 млн.