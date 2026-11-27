«Пятерочка» (входит в X5) запустила собственную торговую марку (СТМ) «Код5», ориентированную на конкретную возрастную аудиторию — молодежь. Он включает готовую еду, снеки, сладости и напитки, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас под новой маркой представлено 12 продуктов. В 2027 году ретейлер планирует увеличить ассортимент до 50 позиций, а к 2028-му — до 100. Для продвижения «Код5» сеть намерена использовать рекламные кампании и нестандартные коммуникации.

По данным NTech, в первой половине 2026 года продажи товаров СТМ увеличились на 9% в натуральном выражении и на 14% в денежном. Для сравнения, общий рост продаж товаров в торговых сетях составил 2,1% и 6,4% соответственно.

При этом ретейлеры пересматривают портфели собственных марок, оставляя наиболее прибыльные позиции. По оценке Strategy Partners, средняя валовая маржинальность СТМ составляет около 35% против 26% у товаров производителей. Однако запуск новых линеек сдерживают рост затрат на сырье и материалы, ограничения производственных мощностей и дефицит кадров.

По мнению экспертов, собственные марки становятся для сетей не только способом конкурировать по цене, но и инструментом привлечения отдельных групп покупателей. При этом для успешных продаж им необходимо конкурировать с известными брендами по качеству, вкусу и узнаваемости.