Курьеры «Яндекс.Такси» начнут доставлять лекарства

«Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. Это стало возможно после подписания указа президента, разрешающего дистанционную продажу лекарств, сообщает «Коммерсант».

У сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране. Участниками проекта стали аптечные сети «36,6», «Горздрав», «Эркафарм», АСНА и «Невис», а также производители Alium и «Полисорб». Заказ можно будет сделать на сайтах сетей или производителей, его соберет сотрудник аптеки, а доставят водители и курьеры, которые работают с сервисами «Яндекса».

Кроме того, для всех аптечных партнеров и фарм-компаний в «Яндексе» также специально разработали маркетинговый пакет, который поможет донести до наибольшего количества клиентов информацию о возможностях доставки безрецептурных лекарств через «Яндекс.Такси».

Даниил Шулейко, гендиректор компании: Сейчас мы видим огромную потребность быстро организовать доставку со стороны совершенно разных компаний и организаций, которые испытывают нехватку курьеров или у которых нет своей логистики. Это не только аптеки, но и ритейлеры, рестораны, продавцы хозяйственных товаров, одежды, мебели и т. д.

По прогнозу гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в период активного распространения коронавируса доля онлайн-продаж в зависимости от региона может достигнуть 20% от общего объема продаж лекарств в стране. Он не исключает возможную доставку и рецептурных препаратов.

Помимо лекарств на повестке федеральных чиновников вопрос разрешения дистанционной торговли алкоголем. Соответствующий законопроект уже давно обсуждается в правительстве.