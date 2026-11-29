Люксовая индустрия продолжает пересматривать отношение к использованию материалов животного происхождения. Международная группа LuxExperience, управляющая онлайн-площадками Mytheresa, Net-A-Porter, Mr Porter и Yoox, решила отказаться от продажи изделий со страусиными перьями. Новые ограничения начнут действовать с сезона осень-зима 2027 года, а полностью убрать такую продукцию из ассортимента компания планирует к концу 2028-го, пишет издание The Business of Fashion.

Решение принято на фоне растущего внимания к условиям производства материалов для модной индустрии. Поводом стало расследование организаций Collective Fashion Justice и World Animal Protection о добыче страусиных перьев в Южной Африке. Активисты сообщили о случаях выщипывания перьев у живых птиц и других практиках, которые могут причинять животным страдания. Представители отрасли, однако, настаивают, что сбор перьев во время естественной линьки не причиняет страусам боли.

Отказ LuxExperience вписывается в более масштабный тренд: модные бренды и медиакомпании постепенно исключают из своей деятельности натуральный мех и отдельные материалы животного происхождения. Так, в октябре 2025 года издательский дом Condé Nast объявил, что больше не будет использовать изображения изделий из натурального меха в редакционных материалах и рекламных кампаниях своих изданий, включая Vogue, GQ и Vanity Fair.

Модные дома также пересматривают производственные стандарты. С 2020 года Versace отказался от использования кожи кенгуру в своих коллекциях, а Prada — от натурального меха. В том же направлении движутся и другие представители индустрии, например, Dolce & Gabbana объявил об отказе от натурального меха в 2022 году.

Изменения происходят и на законодательном уровне. В начале 2021 года Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха, предусмотрев отдельные исключения. В конце того же года Италия официально запретила разведение пушных зверей ради получения меха.