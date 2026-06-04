РФПИ и Passion вложат до 20 млрд рублей в производство электроники в Подмосковье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и российско-китайский производитель электроники Passion подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о локализации производства техники в Московской области. Объем инвестиций в проект составит до 20 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Флагманская промышленная площадка будет создана на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Большой Серпухов». Реализация проекта пройдет поэтапно — она предусматривает развитие производственных мощностей в регионе.

На предприятии планируется выпуск смартфонов, планшетов, ноутбуков, моноблоков, мониторов, носимых устройств, а также серверного и сетевого оборудования.

Проект также предполагает использование российского программного обеспечения и компонентов, а в дальнейшем — развитие экспортных поставок в страны СНГ, Турцию, государства Ближнего Востока и Африки.