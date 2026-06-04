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04.06.2026 в 12:40

РФПИ и Passion вложат до 20 млрд рублей в производство электроники в Подмосковье

На площадке ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут завод по выпуску смартфонов и ноутбуков

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и российско-китайский производитель электроники Passion подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о локализации производства техники в Московской области. Объем инвестиций в проект составит до 20 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Флагманская промышленная площадка будет создана на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Большой Серпухов». Реализация проекта пройдет поэтапно — она предусматривает развитие производственных мощностей в регионе.

На предприятии планируется выпуск смартфонов, планшетов, ноутбуков, моноблоков, мониторов, носимых устройств, а также серверного и сетевого оборудования.

Проект также предполагает использование российского программного обеспечения и компонентов, а в дальнейшем — развитие экспортных поставок в страны СНГ, Турцию, государства Ближнего Востока и Африки.

РФПИ Passion
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