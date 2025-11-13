Retail Rocket Group представила новое позиционирование

Retail Rocket Group завершила процесс репозиционирования и запустила единую платформу, объединяющую решения четырех брендов — Sailplay, Smart Placement Ads, Retail Rocket и Rocket Search. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там отметили, что смена бизнес-модели означает переход от продажи программного обеспечения (SaaS) к предоставлению измеримой ценности (VaaS, Value as a Service). «Retail Rocket Group смещает фокус на стратегическое партнерство, предлагая комплексные решения, ориентированные на измеримые бизнес-результаты», — пояснили в группе.

В рамках новой бренд-архитектуры семь продуктов — CDP, коммуникации, программа лояльности, промоакции, рекомендации, retail media и умный поиск — интегрированы в единый центр управления маркетингом. Ранее все они функционировали самостоятельно — с отдельными сайтами и коммуникациями.

Обновленная стратегия отразилась на фирменном стиле компании. Ключевым элементом айдентики стал логотип с концепцией «ракетного следа» — визуальной метафорой траектории роста бизнеса клиентов.

В основе визуальной концепции лежит космическая тематика с использованием градиентов, вдохновленных межгалактическим свечением и рождением звезд.

Цветовая палитра строится на контрасте глубокого космического черного и ярких градиентных переходов — от холодных синих и фиолетовых оттенков до теплых оранжевых и желтых тонов. Цвета символизируют интенсивное движение вперед и энергию, которую компания привносит в бизнес клиентов.

Как заявили в компании, новый подход в позиционировании «отвечает на изменившиеся потребности рынка», где бизнес ищет комплексные решения с прозрачными метриками эффективности и высоким уровнем безопасности данных вместо разрозненных инструментов.

«Сегодня бизнес оценивает технологии по их реальной отдаче, — говорит генеральный директор Retail Rocket Group в России Павел Мысин. — Компании ожидают не просто инструмент, а партнерство, которое помогает расти и предсказуемо влияет на прибыль. Вся архитектура компании выстроена вокруг этой идеи, в том числе собственный аналитический департамент, который работает с каждым клиентом, чтобы извлечь максимум результата из каждого продукта. Все, что мы делаем, строится вокруг измеримого ROI и доверия, которое позволяет этому результату быть устойчивым».

В Retail Rocket Group уточнили, что новое решение технологически представляет собой центр управления маркетингом, построенный на базе Live CDP с производительностью до 1 млн операций в секунду. Платформа работает с единым профилем покупателя 360°, объединяя поведенческие, транзакционные и коммуникационные данные из всех продуктов в режиме реального времени.

При этом каждый из продуктов сохраняет собственный функционал и no-code интерфейс, доступный маркетологам для самостоятельного управления.