Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 11:00

Retail Rocket Group представила новое позиционирование

Обновленная стратегия также нашла отражение в новом фирменном стиле компании

Retail Rocket Group завершила процесс репозиционирования и запустила единую платформу, объединяющую решения четырех брендов — Sailplay, Smart Placement Ads, Retail Rocket и Rocket Search. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там отметили, что смена бизнес-модели означает переход от продажи программного обеспечения (SaaS) к предоставлению измеримой ценности (VaaS, Value as a Service). «Retail Rocket Group смещает фокус на стратегическое партнерство, предлагая комплексные решения, ориентированные на измеримые бизнес-результаты», — пояснили в группе.

В рамках новой бренд-архитектуры семь продуктов — CDP, коммуникации, программа лояльности, промоакции, рекомендации, retail media и умный поиск — интегрированы в единый центр управления маркетингом. Ранее все они функционировали самостоятельно — с отдельными сайтами и коммуникациями.

Обновленная стратегия отразилась на фирменном стиле компании. Ключевым элементом айдентики стал логотип с концепцией «ракетного следа» — визуальной метафорой траектории роста бизнеса клиентов.

В основе визуальной концепции лежит космическая тематика с использованием градиентов, вдохновленных межгалактическим свечением и рождением звезд.

Цветовая палитра строится на контрасте глубокого космического черного и ярких градиентных переходов — от холодных синих и фиолетовых оттенков до теплых оранжевых и желтых тонов. Цвета символизируют интенсивное движение вперед и энергию, которую компания привносит в бизнес клиентов.

Retail Rocket Group представила новое позиционирование Retail Rocket Group представила новое позиционирование Retail Rocket Group представила новое позиционирование Retail Rocket Group представила новое позиционирование Retail Rocket Group представила новое позиционирование

Как заявили в компании, новый подход в позиционировании «отвечает на изменившиеся потребности рынка», где бизнес ищет комплексные решения с прозрачными метриками эффективности и высоким уровнем безопасности данных вместо разрозненных инструментов.

«Сегодня бизнес оценивает технологии по их реальной отдаче, — говорит генеральный директор Retail Rocket Group в России Павел Мысин. — Компании ожидают не просто инструмент, а партнерство, которое помогает расти и предсказуемо влияет на прибыль. Вся архитектура компании выстроена вокруг этой идеи, в том числе собственный аналитический департамент, который работает с каждым клиентом, чтобы извлечь максимум результата из каждого продукта. Все, что мы делаем, строится вокруг измеримого ROI и доверия, которое позволяет этому результату быть устойчивым».

В Retail Rocket Group уточнили, что новое решение технологически представляет собой центр управления маркетингом, построенный на базе Live CDP с производительностью до 1 млн операций в секунду. Платформа работает с единым профилем покупателя 360°, объединяя поведенческие, транзакционные и коммуникационные данные из всех продуктов в режиме реального времени.

При этом каждый из продуктов сохраняет собственный функционал и no-code интерфейс, доступный маркетологам для самостоятельного управления.

Фирменный стиль Retail Rocket Retail Rocket Group Sailplay Smart Placement Ads Rocket Search
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.