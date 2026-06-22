Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 18:55

Рестораторы обвинили «Select Перекресток» в недобросовестной конкуренции

В магазинах на витринах с готовой едой используется надпись «Ресторан на полке»

Федерация рестораторов и отельеров пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на магазины «Select Перекресток», в которых на витринах с готовой едой используется надпись «Ресторан на полке». В федерации посчитали это недобросовестной конкуренцией, пишет Shopper's.

В организации заявили, что надпись «Ресторан на полке» на витринах с готовой едой вводит покупателей в заблуждение. «Что такое ресторан? Это 56 вид экономической деятельности [по утвержденному в России классификатору], это производство, это требования. Почему он на полке? Объясните мне», — сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Глава организации заявил о необходимости разделить понятия: что делают предприятия общепита, а что торговые сети и компании, работающие в сфере пищевой промышленности.

Федерация пока не отправляла письменное обращение в ФАС. В ведомстве сказали предоставить документы.

Напомним, летом 2024 года «Перекресток» представил новую концепцию супермаркетов, одна из главных отличительных особенностей которой — кафе Select. Там представлена готовая еда под одноименной собственной торговой маркой.

Перекресток Федерация рестораторов и отельеров
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.