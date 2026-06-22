Рестораторы обвинили «Select Перекресток» в недобросовестной конкуренции

Федерация рестораторов и отельеров пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на магазины «Select Перекресток», в которых на витринах с готовой едой используется надпись «Ресторан на полке». В федерации посчитали это недобросовестной конкуренцией, пишет Shopper's.

В организации заявили, что надпись «Ресторан на полке» на витринах с готовой едой вводит покупателей в заблуждение. «Что такое ресторан? Это 56 вид экономической деятельности [по утвержденному в России классификатору], это производство, это требования. Почему он на полке? Объясните мне», — сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Глава организации заявил о необходимости разделить понятия: что делают предприятия общепита, а что торговые сети и компании, работающие в сфере пищевой промышленности.

Федерация пока не отправляла письменное обращение в ФАС. В ведомстве сказали предоставить документы.

Напомним, летом 2024 года «Перекресток» представил новую концепцию супермаркетов, одна из главных отличительных особенностей которой — кафе Select. Там представлена готовая еда под одноименной собственной торговой маркой.