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24.06.2026 в 10:20

Рестораны и кафе в России теряют до 193 млрд рублей в год из-за снижения качества сервиса

Ухудшение клиентского опыта напрямую сокращает выручку и усиливает отток гостей

Российские заведения индустрии гостеприимства и общественного питания ежегодно теряют более 190 млрд рублей из-за снижения качества сервиса и продукта. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства imastum, данные приводит ТАСС.

В компании отмечают, что при снижении воспринимаемого качества сервиса и продукта на 10% совокупная выручка, находящаяся под риском, может достигать 193 млрд рублей в год. В зависимости от сценария потери оцениваются в диапазоне от 100 до 300 млрд рублей.

Эксперты подчеркивают, что даже умеренное ухудшение клиентского опыта быстро отражается на ключевых показателях бизнеса: снижается число повторных визитов, падает выручка и растут затраты на возврат или замену ушедших гостей. Для ресторана среднего формата это может означать до 544 тыс. рублей потерь в месяц или до 6,5 млн рублей в год, а для сети из 30 заведений — до 195 млн рублей ежегодно.

Основатель imastum Альберт Мартиросян отметил, что в расчетах не учитывается общее падение спроса, связанное с кризисами. «Речь идет о той части, на которую ресторан может влиять сам — о качестве. Это управляемый фактор — качество», — подчеркнул он, добавив, что эффект различается в зависимости от формата заведения.

Соосновательница 5YES Анна Давидова, в свою очередь, заявила, что стратегия сокращения расходов за счет качества в долгосрочной перспективе неэффективна. По ее словам, при снижении доходов потребители становятся более требовательными, а посредственный продукт быстрее теряет аудиторию, тогда как сохранение качества в этот период может дать конкурентное преимущество.

Рестораны Кафе
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