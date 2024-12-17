Рекламораспространители опасаются сбора за интернет-рекламу со всех участников цепочки

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти уточнить механизм взимания сбора за интернет-рекламу. В ассоциации опасаются, что сбор в 3% придется уплачивать всем участникам цепочки распространения рекламы, что в итоге скажется на конечной цене товаров и услуг, сообщает РБК.

Соответствующая просьба содержится в письме, отправленном вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Речь идет о сборе, который вводится поправками в закон «О рекламе», согласно которому рекламораспространители и операторы рекламных систем должны будут перечислять в бюджет 3% от квартального дохода, полученного за распространение в интернете рекламы.

При этом положения статьи не исключают, что сумма, уплаченная первичным рекламодателем, будет облагаться отчислениями не один раз, а несколько — в зависимости от количества участников цепочки распространения рекламы. Это, в свою очередь, может привести к существенному росту стоимости распространения рекламы, предупредили в ассоциации.

«В настоящее время крупнейшими рекламодателями являются банки, продуктовые ретейлеры, операторы связи, маркетплейсы, фармацевтические компании. Указанные затраты объективно лягут в стоимость товаров (работ, услуг) указанных рекламодателей, что создаст предпосылки для роста цен и разгона инфляции», — указано в письме

По словам источника на рекламном рынке, Роскомнадзор и ФАС считают рекламораспространителем каждое лицо-исполнителя в рекламной цепочке, в том числе агентства. В цепочку, как правило, входят три-четыре агентства. Если каждый из них должен будет уплачивать сбор, то затраты рекламодателя вырастут на 12%, что весьма чувствительно.

РСПП предлагает облагать обязательными отчислениями доход только рекламораспространителя или оператора рекламных систем, заключивших договор на распространение рекламы с рекламодателем, и брать 3% с него, а остальных освободить от этого сбора.

Риск многократного взимания подтвердили еще несколько участников рынка из разных отраслей. Они также считают, что сбор отразится на стоимости товаров для конечного потребителя, и поддержали позицию РСПП о необходимости разъяснений.