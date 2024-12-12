В АБА предупредили о подорожании рекламных услуг и рекламируемых товаров

Рекламные услуги могут вырасти в цене после введения обязательных отчислений для распространителей онлайн-рекламы. Это может повлиять на увеличение стоимости товаров и услуг, которые рекламируются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Речь идет об обязательных отчислениях за распространение онлайн-рекламы. Он составит 3% от дохода за квартал. Законопроект, устанавливающий этот размер Госдума приняла в третьем чтении.

Закон коснется всех участников рекламного рынка: распространителей рекламы (телеграм-каналы, блогеры), операторов рекламных систем («Яндекс директ», myTarget, «ВКонтакте»), агентств, которые работают с рекламой (члены АБА и другие игроки рынка), а также рекламодателей, которые работают с компаниями, зарегистрированными в других странах.

«Единственные риски, которые мы тут видим, — это то, что рекламные услуги с нового года могут немного подорожать, так как данные 3% скорее всего будут зашиваться в сметы. А это в свою очередь может повлиять на увеличение стоимости товаров и услуг, которые рекламируются. Но мы не видим ощутимого роста стоимости, переживать не стоит», — заявила юрист АБА.

Новые нормы вступают в силу с 1 апреля 2025 года. Они не коснутся ТВ, радио, информагентств и СМИ.