Маркетологи по всему миру планируют наращивать инвестиции в ретейл-медиа и маркетинг у создателей контента в 2027 году, несмотря на снижение уверенности в росте рекламных бюджетов. Такие выводы содержатся в исследовании Global Media Budgets Survey 2027, подготовленном аналитической компанией Ebiquity совместно со Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) и британской ассоциацией ISBA. В опросе приняли участие 739 специалистов из 18 стран, представляющих компании с совокупными годовыми расходами на рекламу более $58 млрд.

Так, увеличить медиабюджеты в 2027 году рассчитывают 37% рекламодателей по всему миру против 46% годом ранее. Еще 22% участников опроса планируют сократить расходы. При этом наиболее перспективными направлениями для инвестиций остаются маркетинг у блогеров и ретейл-медиа: рост вложений в эти каналы ожидают соответственно 88% и 84% респондентов. Интерес также вызывает реклама в генеративных поисковых системах — 86% опрошенных прогнозируют увеличение расходов на это направление, хотя пока оно остается на ранней стадии развития.

Одновременно рекламодатели намерены сокращать инвестиции в традиционные каналы. Наиболее заметное снижение ожидается в линейном телевидении: уменьшить расходы на него планируют 73% участников исследования. В Великобритании среди направлений, которые чаще всего попадают под сокращение, также оказались печатная реклама, линейное ТВ и цифровая медийная реклама.

На фоне ограниченных бюджетов все большее значение приобретает оценка эффективности маркетинговых вложений. 72% опрошенных по всему миру ожидают, что в 2027 году данные об эффективности рекламы будут сильнее влиять на распределение медиабюджетов. Речь идет, в частности, о моделировании маркетингового комплекса, отслеживании узнаваемости бренда и тестировании рекламных кампаний. Кроме того, 51% рекламодателей планируют изменить модели оплаты агентств, сместив акцент с объема выполненных работ на достигнутые бизнес-результаты.

Отдельно исследование отмечает распространение искусственного интеллекта в рекламной индустрии. Все опрошенные британские маркетологи сообщили как минимум об одном сценарии использования ИИ в рекламе. Чаще всего технологии применяются для оптимизации кампаний, исследования аудитории, разработки медиастратегий и планирования. При этом участники опроса по-прежнему обеспокоены недостаточной прозрачностью использования ИИ их агентствами и партнерами.

Тенденция к увеличению инвестиций в инфлюенсер-маркетинг подтверждается и прогнозами развития рынка. По оценке Madison & Wall, глобальные расходы брендов на работу с авторами контента в 2026 году достигнут $116 млрд, а к 2030 году могут вырасти до $178 млрд. Среднегодовой темп роста сегмента прогнозируется на уровне 12% — вдвое выше ожидаемой динамики всего рекламного рынка.