Покупка нового автомобиля для россиян — это не одномоментное решение. От старта поиска до покупки проходит в среднем 11 недель. Жители страны активно смотрят новые машины в январе, а к продавцам чаще обращаются осенью. Таковы данные исследования «Авито Рекламы», которое есть в распоряжении Sostav.

С чего начинают поиск нового автомобиля: 75,1% пользователей сохраняют в избранное, 13,5% звонят продавцу, 11,4% пишут в чат. Только один из 155 просмотров превращается в прямой контакт. Покупатель не совершает импульсивных действий: он методично отсеивает десятки предложений, прежде чем решится на диалог.

Интерес к новой машине формируют жизненные события: поломка старого авто, смена работы или пополнение в семье. Прежде чем искать автомобиль, покупатели изучают смежные категории «Авито»: 39,8% смотрят автозапчасти, 29,1% — автосервисы, 10,5% — мобильные телефоны, 9,4% — аренду авто, 9,2% — шины, диски и колеса. Столкнувшись с поломкой (двигатель, кузовные работы), автовладельцы часто решают не вкладываться в старую машину, а выбрать новую на гарантии.

Значительная часть покупателей выбирает машину под конкретные рабочие задачи — от перевозок до малого бизнеса. В истории поиска будущих автовладельцев заметную долю занимают вакансии персонала с разъездным характером работы. Так, 9,2% россиян искали вакансии водителей и курьеров, 4,2% — строителей и ремонтников, 3,7% — работников складов, 2% — сотрудников охраны, контроля и госорганов.