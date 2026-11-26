За девять месяцев 2026 года российский рынок рекламы вне дома вырос на 10,8% год к году, до 94,1 млрд руб. Объемы наружной рекламы увеличились на 9,3%, до 77,3 млрд руб. Сегмент цифровых носителей показал рост на 20,2%, до 64,3 млрд руб. Классические носители продемонстрировали снижение на 24,6%, до 13 млрд руб. Таковы данные «ЭСПАР-Гео», которые есть в распоряжении Sostav.
В третьем квартале 2026 года объем рекламы вне дома увеличился на 11,1% год к году, до 32 млрд руб. Наружная реклама выросла на 9,9%, до 26,3 млрд руб., в том числе цифровой сегмент — на 12,3%, до 21,8 млрд руб. Классические носители остались на уровне того же периода 2025 года и составили 4,5 млрд руб.
Андрей Березкин, гендиректор «ЭСПАР-Гео»:
Реклама вне дома сохраняет темпы роста по году в районе 10−11% вследствие продолжающейся цифровизации инвентаря. Так, доля DOOH в 93 городах мониторинга по итогам девяти месяцев 2026 года достигла отметки в 83%. В целом по итогам девяти месяцев OOH вновь сохранил первенство по темпам роста на российском рекламном рынке, в том числе благодаря продолжающейся тенденции прихода в данный канал продвижения новых рекламодателей из числа селлеров маркетплейса Wildberries.