За девять месяцев 2026 года российский рынок рекламы вне дома вырос на 10,8% год к году, до 94,1 млрд руб. Объемы наружной рекламы увеличились на 9,3%, до 77,3 млрд руб. Сегмент цифровых носителей показал рост на 20,2%, до 64,3 млрд руб. Классические носители продемонстрировали снижение на 24,6%, до 13 млрд руб. Таковы данные «ЭСПАР-Гео», которые есть в распоряжении Sostav.

В третьем квартале 2026 года объем рекламы вне дома увеличился на 11,1% год к году, до 32 млрд руб. Наружная реклама выросла на 9,9%, до 26,3 млрд руб., в том числе цифровой сегмент — на 12,3%, до 21,8 млрд руб. Классические носители остались на уровне того же периода 2025 года и составили 4,5 млрд руб.