В 2027 году сокращения бюджетов на корпоративную культуру, внутренние коммуникации и бренд работодателя ожидают 43,2% опрошенных представителей бизнеса. Еще 40,6% рассчитывают сохранить финансирование на прежнем уровне, 13,5% — увеличить его. Такие данные приводятся в исследовании «Бюджет доверия» Национальной ассоциации экспертов по корпоративным коммуникациям (НАЭКК), которое имеется в распоряжении Sostav.



Чаще всего респонденты готовы сокращать расходы на корпоративные мероприятия (59,5%), локальные активности (56,8%), исследования и аналитику (37,8%).



Наиболее защищаемыми статьями бюджета оказались бренд работодателя (56,8%), обучение и развитие персонала (48,6%), внутренние коммуникации (45,9%) и корпоративные мероприятия (45,9%).



При этом 21,6% участников исследования ожидают сокращения совокупного бюджета более чем на 20%, еще столько же — на 5−20%.



В исследовании приняли участие 97 представителей бизнеса, отвечающих за HR, корпоративные коммуникации, PR и маркетинг. Опрос проводился в онлайн-формате. Большинство респондентов (82,5%) представляют компании с численностью более 5 тыс. сотрудников.

Ранее сообщалось, что 80% руководителей B2B-маркетинга в технологических компаниях рассчитывают на увеличение бюджетов в 2027 году.