80% руководителей B2B-маркетинга в технологических компаниях рассчитывают на увеличение бюджетов в 2027 году. При этом внедрение искусственного интеллекта не всегда приводит к экономии: 34% опрошенных сообщили, что расходы на маркетинговые проекты выросли с учетом затрат на программное обеспечение, данные, обучение и контроль. Такие данные содержатся в исследовании агентства 10Fold.

Половина респондентов, напротив, отметили снижение затрат благодаря ИИ. Однако ожидания от эффективности маркетинга продолжают расти: 65% руководителей рассчитывают на более амбициозные показатели в следующем году. При этом 42% планируют расширить штат, 36% — увеличить расходы на агентства, а 39% — активнее привлекать подрядчиков.

Одним из приоритетов станет продвижение в поисковых системах с использованием ИИ: увеличить инвестиции в это направление намерены 74% участников опроса. Среди других направлений, на которые компании планируют выделять бюджеты, — социальные сети и инфлюенс-маркетинг, платная реклама, генерация лидов и контент.

Ранее сообщалось, что доля агентских гонораров в маркетинговых бюджетах сократится до 15% к 2030 году.