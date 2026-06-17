Операторы отметили рост спроса на рекламу через СМС из-за отключений мобильного интернета

Участившиеся случаи отключения мобильного интернета в России привели к росту интереса бизнеса к СМС-рассылкам. По данным крупнейших операторов связи, рекламодатели стали активнее использовать этот канал для коммуникации с клиентами в периоды ограниченного доступа к сети. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «МегаФоне» заявили, что наиболее заметный всплеск активности пришелся на апрель 2026 года. Объем рекламных СМС за месяц увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бюджеты на такие размещения выросли в среднем на 20%. Наиболее активно канал использовали компании из сферы розничной торговли, финансового сектора, а также производители одежды и обуви.

Схожую динамику отмечают в MTS AdTech. По данным компании, количество рекламных кампаний в апреле выросло на 35% год к году, а объем отправленных сообщений увеличился почти на 37%. Среднее число кампаний на одного клиента платформы за этот период выросло на 50%. Наиболее высокий уровень активности был зафиксирован в Москве и Центральном федеральном округе, где число СМС-кампаний увеличилось на 24%. Вместе с тем по итогам января-апреля наиболее быстрый рост показал Северо-Западный регион — количество кампаний там выросло на 71%. В компании связывают эту динамику с высокой концентрацией бизнеса, зависящего от цифровых рекламных каналов.

Среди организаций, наиболее активно нарастивших использование СМС, в MTS AdTech выделяют медицинские клиники, концертные площадки и транспортные компании.

В «Билайн AdTech» также подтверждают рост спроса на этот инструмент на протяжении всего второго квартала, включая май и июнь.

При этом представители рекламного рынка не считают происходящее долгосрочным трендом, а рост называют ситуативным. В компании Mindbox отмечают, что часть клиентов, напротив, сокращает использование СМС или полностью отказывается от канала из-за роста его стоимости. Руководитель продукта «Рассылки» Ирина Белица отмечает, что СМС остаются инструментом точечного применения для срочных уведомлений и краткосрочных акций, несмотря на высокую доставляемость и конверсию.

По словам Ирины Белицы, стоимость одного сообщения длиной 70 символов может достигать 37 рублей. Дополнительное влияние на рынок оказало введение пакетных тарифов мобильными операторами и удорожание межоператорских отправок, которое в отдельных случаях достигло почти двукратного роста.

Гендиректор NMi Digital Анна Планина считает, что СМС проигрывают современным диджитал-каналам как по стоимости, так и по возможностям таргетинга. Аналогичной позиции придерживаются в «СберМаркетинге» и ГК «Игроник». Управляющий директор по цифровому развитию группы Александр Солонин связывает рост интереса к СМС прежде всего с желанием компаний расширить каналы коммуникации на фоне ограничений мобильного интернета. По его мнению, даже при сохранении двузначных темпов роста доля СМС-рекламы на рынке останется незначительной, а сам канал продолжит выполнять преимущественно резервную функцию.

В России продолжается практика локальных ограничений доступа к мобильному интернету и отдельным сервисам в ряде регионов. Власти объясняют меры обеспечением безопасности. Перебои со связью мешали безналичной оплате, работе приложений и логистике. В отдельных случаях ограничения приводили к снижению выручки и дополнительным расходам.