Будущее корпоративных коммуникаций
26.03.2026 в 08:00

Рекламный рынок в Telegram может сократиться в два раза к концу года

Такой исход из-за возможной блокировки прогнозируют в АБА

Объем рекламного рынка в мессенджере Telegram может снизиться примерно в два раза к концу 2026 года. Такую оценку привела Ассоциация блогеров и агентств (АБА), отметив, что в случае жесткой блокировки платформы рекламодатели начнут активно уходить с площадки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ассоциации, текущий объем рекламного рынка Telegram составляет около 60 млрд руб. Однако при неблагоприятном сценарии, связанном с ограничением доступа к сервису, эта сумма может сократиться до примерно 30 млрд руб. Основной причиной станет перераспределение бюджетов в пользу других цифровых каналов.

Ситуация осложняется регуляторными инициативами. Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила о необходимости переходного периода для рекламы в Telegram и YouTube. До конца 2026 года планируется не применять меры ответственности, чтобы участники рынка могли адаптироваться к новым условиям.

За последний месяц в Telegram был зафиксирован резкий рост рекламной активности. Объем размещений с середины февраля увеличился примерно на 50% год к году, а после заявлений об ограничениях со стороны Роскомнадзора число публикаций дополнительно выросло на 15−20%.

