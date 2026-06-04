«Т-Банк» и «Газпром-Медиа Холдинг» подписали меморандум о развитии платежей для авторов Rutube

«Т-Банк» и «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о партнерстве в развитии платежной инфраструктуры для авторов контента на Rutube и в сфере цифровой рекламы. Соглашение было подписано на полях XXIX Петербургского международного экономического форума директором департамента корпоративного бизнеса «Т-Банка» Алексеем Иевлевым и заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергеем Косинским.

В рамках сотрудничества финтех-решения «Т-Банка» планируется интегрировать в Rutube для автоматизации выплат авторам видеоконтента. Блогеры смогут получать вознаграждение за размещенные материалы по номеру карты или через СБП (Система быстрых платежей), а все операции будут доступны в едином интерфейсе. Для видеоплатформы это должно упростить расчеты с авторами по мере роста программы монетизации. Одним из инструментов станет сервис массовых выплат физлицам Jump.Finance, которым, по данным «Т-Банка», уже пользуются более 4500 организаций.

Комментарий от пресс-службы Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»: Мы открыты к сотрудничеству и стремимся развивать различные инструменты и возможности для авторов, в том числе в сфере монетизации. Сотрудничество с «Т-Банком» — это еще один из способов расширить нашу существующую систему выплат. На фоне роста авторской монетизации технологичная платежная масштабируемая инфраструктура становится важной составляющей в развитии Rutube.

Помимо платежного направления, стороны договорились о сотрудничестве в диджитал-рекламе. Речь идет о совместной реализации рекламных и маркетинговых кампаний, включая продвижение сервисов «Т-Банка» на площадках «Газпром-Медиа Холдинга» и использование финтех-сервисов банка для продвижения продуктов медиахолдинга.

В «Газпром-Медиа Холдинге» отметили, что в 2025 году авторы заработали на Rutube 1,5 млрд рублей. На этом фоне развитие технологичной платежной инфраструктуры становится одним из приоритетов платформы.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава Цифровых активов: Мы ценим своих авторов и видим их огромный вклад в развитие Rutube. Поэтому активно развиваем систему монетизации, которая помогает им зарабатывать и получать свою долю от рекламных доходов платформы. В 2025 году авторы уже смогли заработать на Rutube 1,5 млрд рублей. Мы продолжаем развивать новые инструменты для авторов, в том числе механизмы монетизации. Меморандум о сотрудничестве с «Т-Банком» — это шаг к долгосрочному сотрудничеству с крупнейшим цифровым банком и важный этап в развитии платежной системы внутри Rutube, которая сделает видеоплатформу еще более удобной для блогеров и расширит технологические возможности получения выплат.