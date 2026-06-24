Рекламный рынок превысил $1 трлн и вырастет до $1,4 трлн к 2030 году

Мировой рекламный рынок преодолел историческую отметку в $1 трлн и к 2030 году может достичь $1,4 трлн. Об этом говорится в новом прогнозе PwC Global Entertainment & Media Outlook 2026−2030. В целом индустрия развлечений и медиа, по оценке аналитиков, вырастет до $4,2 трлн, при этом реклама останется ключевым источником роста.

Главным фактором расширения рынка станет развитие рекламы на базе искусственного интеллекта. Речь идет о гиперперсонализации в реальном времени, позволяющей точнее таргетировать аудиторию и увеличивать эффективность рекламных кампаний. По прогнозу PwC, именно AI-реклама обеспечит значительную часть прироста доходов индустрии к концу десятилетия.

В отчете отмечается, что цифровая реклама уже закрепилась как доминирующий сегмент: интернет-реклама уже составляет более $755 млрд, демонстрируя рост на 12,2% в 2025 году. При этом традиционные форматы продолжают снижаться: доходы телевидения упали до $360,5 млрд и, по прогнозу, сократятся до $341,2 млрд к 2030 году.

На фоне изменений в медиа-ландшафте наблюдается перераспределение потребительского внимания: увеличивается роль живых мероприятий и офлайн-форматов: их совокупный объем может достичь примерно $294 млрд, а онлайн-азартные игры — около $119,7 млрд к 2030 году. Эти сегменты, по оценкам PwC, будут расти быстрее среднего рынка, отражая сдвиг в сторону интерактивного и «опытного» потребления контента.

Эксперты также подчеркивают, что в ближайшие годы рекламная модель окончательно закрепится как основной экономический фундамент медиаиндустрии, опережая по темпам роста другие источники доходов, включая телеком-услуги и традиционные медиаформаты.