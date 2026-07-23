Рекламная индустрия США выступила против запрета рекламы вредной еды для детей

Крупнейшие рекламные организации США раскритиковали законопроект, который предлагает запретить рекламу продуктов с низкой питательной ценностью для детей младше 13 лет.

Инициатива сенатора Берни Сандерса предусматривает ограничения на рекламу, ориентированную на детей, включая использование мультяшных персонажей, инфлюенсеров, игровых механик и других инструментов привлечения детской аудитории.

Представители рекламной отрасли считают, что закон может нарушать Первую поправку к Конституции США и ограничивать рекламу легально продаваемых товаров. По их мнению, критерии «детской направленности» слишком расплывчаты и могут затронуть обычные рекламные кампании продуктов питания и ресторанов.

Сторонники законопроекта заявляют, что мера поможет снизить уровень детского диабета и защитить здоровье детей, ограничив влияние рекламы нездоровой пищи.

Ранее ученые выяснили, что реклама фастфуда не обязательно вызывает тягу к нему, зато короткие и грамотно сформулированные антифастфуд-ролики способны снижать желание съесть вредную еду.