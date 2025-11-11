Sostav.ru

11.11.2025 в 05:40

Реклама в Telegram-каналах об образовании выросла на 43%

Бизнес уходит к микроинфлюенсерам после блокировок зарубежных соцсетей

Число рекламных размещений в Telegram-каналах об образовании в третьем квартале выросло на 43% год к году, а расходы компаний — на 61%. Средний чек увеличился на 13%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на двнные платформы Telega.in.

Особенно активно растут заказы у микро- и наноинфлюенсеров — спрос на каналы с аудиторией до 10 тыс. человек увеличился на 70%. Компании все чаще выбирают массовые «посевы» — по 50−100 размещений для повышения охвата и конверсий. По словам гендиректора Telega.in Владимира Мосина, Telegram стал ключевым инструментом продвижения благодаря вовлеченной аудитории и высокому доверию к рекомендациям.

В «Нетологии» подтверждают перераспределение бюджетов в пользу мессенджера и отмечают эффективность рекламы в небольших экспертных каналах, где конверсия выше, чем у крупных блогеров. Эксперты также объясняют тенденцию ростом интереса бизнеса к Telegram после ограничений на рекламу в зарубежных соцсетях.

При этом общий рост выручки крупнейших игроков рынка онлайн-образования в третьем квартале составил 12% — рынок близок к стагнации. Основным направлением развития остаются курсы, связанные с искусственным интеллектом.

Telegram-канал наноинфлюенсер
Исследования
