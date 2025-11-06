Sostav.ru

06.11.2025 в 08:55

Выручка крупнейших компаний в сфере онлайн-образования выросла на 12%

Рост обеспечили направления, связанные с искусственным интеллектом

Выручка 100 крупнейших компаний на рынке онлайн-образования в России по итогам третьего квартала составила почти 42 млрд руб., увеличившись на 12,2% год к году. Такие данные содержатся в исследовании аналитической компании Smart Ranking, результаты которого приводит «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что драйвером роста остаются направления, связанные с искусственным интеллектом, в то время как другие сегменты постепенно замедляются. «Текущие результаты уже не позволяют надеяться на устойчивый рост, главной задачей участников рынка становится сохранение позиций и занятие доли мелких игроков и репетиторов», — говорится в отчете.

Лидером рынка по итогам третьего квартала стала «Синергия», нарастившая выручку до 6,9 млрд руб., что на 43% больше, чем годом ранее. На втором месте — Skillbox Holding (3,3 млрд руб., рост 5%), на третьем — Skyeng (3,2 млрд руб., рост 5%). «Яндекс Практикум» также показал рост на 11%, до 2,5 млрд руб.

При этом темпы роста неравномерны — основную долю прироста обеспечили несколько крупнейших игроков. «Драйверами роста остаются направления, связанные с ИИ (Skillbox, «Яндекс Практикум»), тогда как школьный сегмент, несмотря на сохраняющийся объем, постепенно теряет темпы», — отмечают в Smart Ranking.

Сегмент детского образования замедлился до 9,4% роста против 16% во втором квартале, а дополнительное профессиональное образование (ДПО) — до 6,3%. Оба направления демонстрируют признаки насыщения аудитории.

По словам гендиректора «Фоксфорда» Андрея Сизова, темпы привлечения новой аудитории ниже, чем в прошлые годы. Компания осторожнее подходит к расширению управленческих расходов и фокусируется на сохранении эффективности системы дистрибуции.

На фоне экономических ограничений пользователи стали требовательнее к качеству и цене. По данным участников рынка, растет спрос на более доступные программы и курсы по прикладному ИИ. В Skillbox число платных пользователей выросло на 20%, а направление по нейросетям — на 15% год к году.

По данным Smart Ranking, во втором квартале 2025-го топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования показали суммарную выручку в 34,2 млрд руб., рост составил 10% год к году — это самый низкий показатель с конца 2022 года.

