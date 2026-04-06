Реклама в классифайдах и банках выросла на 22–25%

По итогам 2025 года медиаинфляция на рекламном рынке достигла 15%. Хотя темпы роста показателя немного замедлились по сравнению с предыдущим периодом, такая динамика втрое снижает реальный прирост эффективности вложений брендов в продвижение. Фактически инвестиционная отдача сократилась с 20% до 4−5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Miracle Advisory.

На этом фоне наиболее устойчивость демонстрируют классифайды и рекламные подразделения банков. Первые показывают рост в 22% благодаря высокому трафику, встроенным рекламным инструментам и точному таргетингу. Вторые — рост около 25% за счет развития собственных рекламных платформ. Лидерами среди классифайдов названы «Авито», «Циан» и «Яндекс Недвижимость», среди финтех-медиа — «Сбер Ads», «Альфа-банк» и «Т-Банк».

Эксперты связывают опережающий рост этих сегментов с их близостью к пользовательским транзакциям — они растут в 2,5 раза быстрее рынка. Однако ажиотажный спрос уже начинает перегревать стоимость предложения, что в будущем может усилить инфляцию внутри самих этих направлений.

В «Авито Рекламе» рассказали, что инвестиции в рекламу на платформе выросли за 2025 год на 141%, а количество клиентов увеличилось в пять раз. В «Циан» сообщили, что выручка компании от медийной рекламы выросла на 30%, до почти 1,6 млрд руб. за прошлый год.

Прогноз на 2026 год оценивает среднюю медиаинфляцию в 14−17%, а в отдельных категориях вроде ретейл-медиа и ТВ — до 30−40%. Главной проблемой остается дефицит качественного инвентаря и отсутствие единой универсальной площадки для перераспределения рекламных бюджетов, что серьезно усложняет таргетинг. Ранее сообщалось, что в 2026 году стоимость размещения рекламы на федеральных телеканалах вырастет в среднем на 28%.