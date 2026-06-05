Подкасты и радио забирают 80% рекламного времени слушателей

По данным отчета The Record (Nielsen и Edison Research), пользователи США проводят почти четыре часа в день за прослушиванием аудиоконтента. Несмотря на рост цифровых форматов, традиционное радио сохраняет устойчивые позиции и даже усиливает долю аудитории в отдельных сегментах.

В структуре аудио, поддерживаемого рекламой, 82% времени приходится на AM/FM-радио и подкасты, тогда как стриминговые музыкальные сервисы занимают лишь около 16%. При этом именно подкасты продолжают стабильно расти, усиливая общий вес цифрового аудио.

Авторы исследования отмечают, что радио остается базовым каналом с широкой охватной аудиторией, а подкасты закрепились как один из основных инструментов для вовлечения пользователей. В совокупности эти форматы формируют ядро аудиорекламного рынка, несмотря на фрагментацию медиапотребления.

Эксперты подчеркивают, что для рекламодателей ключевой вывод остается прежним: аудиостратегии все чаще строятся вокруг комбинации радио и подкастов, тогда как музыкальные стриминги играют вспомогательную роль в рекламной модели.