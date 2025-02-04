«Авито» запустил для продавцов баннерную рекламу на главной странице

«Авито» представил новый рекламный формат для продавцов — «Реклама профиля». Он позволяет размещать баннеры на главной странице платформы. При нажатии на такой баннер пользователь попадает в профиль селлера. Об этом Sostav сообщили в компании.

Опция доступна только для профессиональных продавцов с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР.

Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов «Авито»: «Реклама профиля» — профессиональный инструмент для продавцов, которые хотят получить еще больше продаж, заказов и звонков в дополнение к стандартным инструментам продвижения на «Авито». Баннер с рекламой профиля на главной будут ежедневно видеть более 20 млн человек. Ценообразование работает по принципу аукциона — продавцы сами смогут выставлять цену перехода в профиль и настраивать таргетинги, кому будет показана реклама. Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения.

Система на основе машинного обучения анализирует интересы пользователей и показывает рекламу тем, кто потенциально заинтересован в товарах продавца. В личном кабинете можно отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля.

Во время настройки рекламной кампании продавец получит прогнозы. Они помогут оптимизировать бюджет и выбрать ставку за переход в профиль. Например, в крупных городах стоимость просмотров выше из-за конкуренции.

Ранее «Авито» повысил максимальное вознаграждение за найденные в своих продуктах критические уязвимости до 500 тысяч руб. Багхантеры смогут получить их в рамках программы выплат на платформе BI.ZONE Bug Bounty.