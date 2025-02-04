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18+
04.02.2025 в 13:30

«Авито» запустил для продавцов баннерную рекламу на главной странице

При нажатии на баннер пользователь переходит в профиль селлера на платформе

«Авито» представил новый рекламный формат для продавцов — «Реклама профиля». Он позволяет размещать баннеры на главной странице платформы. При нажатии на такой баннер пользователь попадает в профиль селлера. Об этом Sostav сообщили в компании.

Опция доступна только для профессиональных продавцов с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР.

«Авито» запустил для продавцов баннерную рекламу на главной странице «Авито» запустил для продавцов баннерную рекламу на главной странице «Авито» запустил для продавцов баннерную рекламу на главной странице

Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов «Авито»:

«Реклама профиля» — профессиональный инструмент для продавцов, которые хотят получить еще больше продаж, заказов и звонков в дополнение к стандартным инструментам продвижения на «Авито». Баннер с рекламой профиля на главной будут ежедневно видеть более 20 млн человек.

Ценообразование работает по принципу аукциона — продавцы сами смогут выставлять цену перехода в профиль и настраивать таргетинги, кому будет показана реклама. Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения.

Система на основе машинного обучения анализирует интересы пользователей и показывает рекламу тем, кто потенциально заинтересован в товарах продавца. В личном кабинете можно отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля.

Во время настройки рекламной кампании продавец получит прогнозы. Они помогут оптимизировать бюджет и выбрать ставку за переход в профиль. Например, в крупных городах стоимость просмотров выше из-за конкуренции.

Ранее «Авито» повысил максимальное вознаграждение за найденные в своих продуктах критические уязвимости до 500 тысяч руб. Багхантеры смогут получить их в рамках программы выплат на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

Avito баннер баннерная реклама
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