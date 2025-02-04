«Авито» увеличил награду по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

«Авито» повысил максимальное вознаграждение за найденные в своих продуктах критические уязвимости до 500 тысяч руб. Багхантеры смогут получить их в рамках программы выплат на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Как пояснили Sostav в компании, решение позволит привлечь больше внешних специалистов по кибербезопасности. Расходы на эту сферу в 2025-м нарастят на 50% относительно 2024-го.

«Авито» одним из первых игроков на российском рынке онлайн-коммерции запустил инициативу для багхантеров. Программа Bug Bounty помогает оперативно выявлять и устранять уязвимости, минимизируя потенциальные риски. Размер вознаграждения за найденную уязвимость зависит от десятка факторов, включая влияние бага на бизнес платформы, сложность его исправления, широту аудитории, которую он может охватить.

Участники программы могут тестировать на уязвимости все веб- и мобильные приложения «Авито», а также сервисы на поддоменах *.avito.ru. Задача исследователей — находить ошибки в коде, которые могут угрожать безопасности пользовательских данных, платежной информации и стабильной работе платформы.

По данным BI.ZONE, интерес бизнеса к программам поиска уязвимостей стремительно растет: средняя выплата за найденную уязвимость увеличилась на 14% за год и достигла 44 тысяч руб., а число компаний, запустивших подобные инициативы, удвоилось относительно 2023 года.