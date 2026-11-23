Радиохолдинги запускают тематические станции, собирают эфиры в одном приложении и выпускают утренние шоу в записи. Постоянный слушатель получает больше поводов вернуться к станции. Но по росту прослушиваний трудно понять, сколько людей впервые пришли к вещателю благодаря этим форматам. Корреспондент Sostav Алина Анисимова разбирается, как отличить рост аудитории от переходов между площадками и что радиохолдинги предлагают рекламодателям за пределами FM.

Все течет, эфир меняется

У радио становится больше способов добраться до слушателя. Для вещателя важно, расширяют ли новые площадки аудиторию или помогают сохранить связь с теми, кто уже его слушает.

Во втором полугодии 2025 года недельная аудитория радио в российских городах с населением от 100 тыс. человек выросла впервые с 2019 года. По данным Mediascope, которые приводит «Коммерсантъ», за неделю радио слушали 49,3 млн человек в возрасте от 12 лет (+0,4%), за месяц — 54,9 млн (+0,8%). При этом ежедневная аудитория сократилась на 300 тысяч, до 32,5 млн человек. Артем Суворов из Strategy Partners связывает рост недельного и месячного охвата с тем, что станции стало проще слушать за пределами FM — через стриминговые сервисы, интеграции в экосистемы и умные колонки.

Чтобы включить знакомую станцию, слушателю достаточно назвать ее голосовому помощнику. По данным «Русского радио», в 2025 году 2 млн уникальных пользователей попросили «Алису» включить станцию, что стало самым высоким показателем среди российских радиостанций на устройствах с этим голосовым помощником.

Екатерина Ерошкина, директор департамента маркетинга и аналитики Европейской медиагруппы ЕМГ: Обстоятельства слушания радио весьма разнообразны. Самые распространённые сценарии — прослушивание дома, в авто, на работе и учёбе. Ещё одна важная точка входа — офлайн-ивенты: концерты, шоу, фестивали.

По данным Mediascope Radio Index, с 2016 года по первое полугодие 2025-го доля тех, кто слушал радио только через интернет, выросла с 2,6% до 11,9%, а доля тех, кто включал только FM, сократилась с 72,9% до 59,7%. Доля слушателей, совмещавших FM и онлайн, за тот же период изменилась меньше — с 24,4% до 28,4%. Рост доли слушателей, которые выбирают только интернет, делает онлайн отдельной точкой контакта с аудиторией радио.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио, эксперт ГПМ РЕКЛАМА : Радио становится все более персонализированным, но важно понимать: речь не о том, что каждый слушатель получает индивидуальную версию FM-эфира. Персонализация обеспечивается благодаря цифровой дистрибуции и расширению выбора контента. Эфирное радио дает эффект сопровождения, привычную интонацию и ощущение сопричастности к общему событию. Цифровые каналы позволяют точнее подбирать музыку под настроение, увлечения и конкретную ситуацию. Для рекламодателя это дополнительные точки контакта с аудиторией и возможность работать не только с широкими охватами, но и точечно таргетироваться по интересам слушателей.

На вкус и цвет — своя волна

Музыкальные предпочтения слушателя могут выходить за рамки одной станции. Для холдинга это повод расширить выбор внутри своей сети. Британские радиохолдинги запускают тематические станции под уже знакомыми слушателю брендами. В сентябре 2024 года Global запустил 12 станций. К 2026 году на них суммарно пришлось 1,2% всего времени прослушивания радио в Великобритании. Еще четыре станции Bauer во втором квартале 2026 года заняли 0,7%. Как объясняет аналитик WPP Media Якоб Сандерс в колонке для The Media Leader, такой выбор помогает холдингам удерживать аудиторию внутри своих сетей. Например, за музыкой определенного десятилетия слушатель может перейти на другую станцию того же холдинга.

Для вещателя имеет значение и то, кого тематическая станция привлекает за пределами привычной аудитории. Как отмечает британский медиарегулятор Ofcom на основе данных о прослушивании RAJAR, на старте тематические станции британских коммерческих вещателей чаще привлекают тех, кто уже слушает основной эфир бренда. Со временем аудитории основной и тематической станций меньше пересекаются, и общий охват бренда растет.

В Великобритании тематическая станция может обойти основную по недельному охвату. По данным RAJAR за первый квартал 2026 года, на которые ссылается Bauer Media, станцию KISSTORY слушали 1,8 млн человек в неделю, а основную станцию KISS — 1,5 млн. Другой пример — сеть Greatest Hits Radio. Из 6,8 млн ее еженедельных слушателей 1,3 млн включали станции с музыкой отдельных десятилетий — 1960-х, 1970-х и 1980-х.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио, эксперт ГПМ Реклама: Для оценки реального эффекта важно анализировать не только количество запусков, но и число уникальных пользователей, продолжительность сессий, частоту возвращений и пересечения аудиторий разных каналов. Если слушатель переключился с эфирного вещания на тематический онлайн-поток, это дает дополнительное время потребления контента, но не обязательно приводит нового человека в совокупный охват.

Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа «Европейской медиагруппы»: Тематические онлайн-станции добавляют в первую очередь время прослушивания и удерживают аудиторию внутри холдинга. Смысл не в росте аудитории, а в том, чтобы человек, которому сейчас нужны только хиты 90-х, переключился на наш же канал.

Отличить приток от перетока можно только на собственных данных. Смотрим на четыре вещи: долю пользователей, чья первая сессия началась с тематического канала; пересечения между станциями на уровне устройства или аккаунта; изменение слушания основной станции у тех, кто начал слушать тематическую; суммарное время на пользователя по холдингу. Настоящая потеря слушателя — выход из экосистемы.

Расширять музыкальный выбор можно, сохраняя общее шоу для нескольких станций. На британской Absolute Radio слушатель может сменить музыку, оставаясь на том же утреннем шоу. Между разговорами ведущих на станциях сети одновременно звучат разные треки — например, кантри или хиты 1980-х. Песни подбирают по длительности, чтобы все станции одновременно вернулись к ведущим.

Выбор тематической станции позволяет учесть музыкальный вкус слушателя, сохранив подбор конкретных треков за редакцией. В июне 2025 года гендиректор «ГПМ Радио» Вадим Терещук отмечал, что технологии уже позволяют подстраивать эфир под вкусы отдельного слушателя, сохраняя узнаваемость станции. Спрос на такой формат он считал пока неочевидным. По его словам, слушатели по-прежнему ценят возможность просто включить станцию и слушать то, что выбрали за них.

Елизавета Мурылева, директор по закупке рекламы на радио Media Instinct Group : Сегодня слушатель может выбирать жанр, настроение, тематическую станцию, отдельную программу или подкаст, управлять временем прослушивания. В цифровой среде возможностей заметно больше, чем в традиционном FM. При этом персонализация пока чаще ограничивается выбором готового контента, чем индивидуальной настройкой эфира под конкретного человека. Запрос на это будет расти: аудитория уже привыкла к рекомендациям музыкальных сервисов и ожидает похожего удобства от радиоплатформ. При этом у радио остается сильная сторона — ведущие, редакционный отбор и ощущение живого общения.

Выбор музыки можно доверить редактору или алгоритму, но для слушателей это не всегда равноценные варианты. В 2026 году Strategic Solutions Research опросила 1,5 тысячи поклонников кантри в США, которые регулярно слушают радио. Плейлист, составленный человеком, предпочли 57% опрошенных, а подборку, созданную ИИ, — 10%. Среди особенностей местного кантри-радио слушатели поставили ведущих на второе место по значимости после выбора песен.

Одна станция хорошо, а две лучше?

Слушатель выбирает не только станцию, но и площадку, на которой ее включить. Поэтому приложению радиохолдинга приходится конкурировать со сторонними сервисами, где доступен тот же эфир.

По данным АРИР и Weborama, россияне, которые слушают аудио онлайн, в среднем пользуются тремя площадками. При этом 38,5% опрошенных совмещают прослушивание музыки или радио с подкастами. Музыку и радио чаще включают, чтобы расслабиться, а подкасты — чтобы узнать что-то новое.

На российском рынке радиохолдинги объединяют эфиры своих станций в одном приложении. В июне 2026 года «Европейская медиагруппа» запустила «РадиоХаб», который, по планам холдинга, должен был заменить отдельные приложения восьми радиостанций. Также пользователи приложения получили возможность скачивать выпуски программ и слушать их без интернета.

Для доступа к эфиру радиохолдинги используют и мессенджеры. В июле 2025 года ЕМГ запустила в Telegram мини-приложение «РадиоХаб» с эфирами всех своих станций.

Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа «Европейской медиагруппы»: Приложение — это не канал привлечения, а продукт для ядра аудитории. Возвращаются в него не столько за эфиром: эфир доступен на любой площадке. Возвращаются за тем, чего больше нигде нет в одном месте: разные станции, тематические каналы, шоу в записи, подкасты, история треков, игры.

«Русская Медиагруппа» также развивает цифровые площадки отдельных станций. В сентябре 2025 года холдинг обновил сайт «Русского радио», собрав на нем жанровые онлайн-станции, подкасты и музыкальные клипы. Ранее РМГ обновила площадки еще трех станций. По данным холдинга, чуть больше чем за год после перезапусков число уникальных пользователей сайтов и приложений выросло в шесть раз у MAXIMUM, в три раза у DFM и вдвое у «Хит FM». Осенью 2025 года, после обновления собственного портала «Русского радио», число онлайн-прослушиваний станции за месяц выросло на 173%.

Собственные площадки и сторонние сервисы радиохолдинги развивают параллельно. В декабре 2025 года «Яндекс» вместе с «Европейской медиагруппой», «ГПМ Радио» и «Русской Медиагруппой» запустил бета-версию «Яндекс Радио». На старте в сервисе были доступны эфиры более 300 радиостанций.

По данным исследования «КИОН Музыки», опубликованного в мае 2026 года, частота прослушиваний радио на одного пользователя в стриминговых сервисах за три года выросла на 16%. Активнее всего радиостанции включали пользователи старше 55 лет. Следом по активности шли возрастные группы 45−54 и 35−44 лет.

На эфир надейся, а сам не плошай

Выход за пределы FM расширяет и способы заработка радиохолдингов. Значение новых источников дохода растет, когда крупнейшие рекламодатели пересматривают вложения в эфир.

В 2025 году 30 крупнейших рекламодателей России увеличили совокупные рекламные бюджеты на 19,5%, при этом их расходы на радио сократились на 14,8% — с 10 млрд до 8,5 млрд руб. «Сбер», напротив, нарастил вложения в радио на 4,7%. По расчетам Sostav на основе данных Mediascope, он потратил на радиорекламу больше всех — 1,72 млрд руб.

Для рынка в целом Starlink приводит другую динамику. По данным агентства, в 2025 году российский рынок радиорекламы вырос на 2%, до 25,8 млрд руб. Основной вклад в рост внесли онлайн-торговля и локальный ретейл. Маркетплейсы увеличили расходы на рекламу в эфире на 137%, до 478 млн руб.

Если смотреть на распределение бюджетов между радио и цифровым аудио, основная часть расходов по-прежнему приходится на радио. По оценке АКАР, в 2025 году затраты на цифровую аудиорекламу выросли на 3%, до 800 млн руб. Это около 3% всех расходов на аудиорекламу в России.

Дмитрий Свительский, генеральный директор PlayVista : Выбор зависит от текущего охвата и задач кампании. Если нужно быстро обеспечить массовый контакт с широкой аудиторией, FM остается эффективным инструментом. Дополнительные выходы оправданны, пока они расширяют охват или доводят частоту до необходимого уровня. Цифровые площадки стоит подключать, когда потенциал прироста охвата через FM ограничен, нужны дополнительные сегменты аудитории или контакты в новых ситуациях потребления. Онлайн-аудио позволяет обратиться и к тем, кто не пользуется традиционным радиоприемником.

Георгий Брегвадзе, руководитель департамента маркетинговых решений Mera: Усиливать FM выгоднее, когда нужно быстро и дешево построить массовый охват, а средняя частота еще не добрала эффективные для запоминаемости 3−4 контакта. Подключать онлайн стрим, сайт или приложение стоит, когда частота в FM уже выходит за 6−8 контактов, то есть выходы уже охватывают одних и тех же людей и не приносят роста охвата. Онлайн-стрим позволяет добрать слушателей без приемников и добить гибридную аудиторию, а сайт или приложение станции могут дать визуальный контакт при открытии страницы, до того как стрим перейдет в фоновый режим на свернутой вкладке или приложении. Выбор определяют скорость набора охвата и средняя частота в FM, объем ЦА с онлайн/гибридным прослушиванием эфира и стоимость инкрементального (онлайнового) охвата.

В Великобритании цифровая реклама приносит радиовещателям пока небольшую часть доходов, но растет быстрее их общей рекламной выручки. По данным Radiocentre, в первом квартале 2026 года выручка от нее увеличилась на 22,1% год к году, до 27,6 млн фунтов, при росте общей рекламной выручки на 4,2%. На цифровые форматы пришлось около 14% рекламных доходов коммерческого радио.

Радиохолдинги могут зарабатывать на продаже рекламы в подкастах других производителей. В марте 2026 года Bauer Media Audio договорилась с BBC Studios о таких размещениях в семи странах Европы. Bauer стала единственным внешним продавцом рекламы в подкастах BBC Studios на этих рынках, при этом сама BBC Studios продолжила собственные продажи.

На российском рынке спрос на рекламу в подкастах радиостанций пока остается ограниченным, отмечает Анна Колесникова.

Анна Колесникова, директор отдела по размещению рекламы на радио Okkam : Подкасты радиостанций так и не стали массово востребованным рекламным форматом. Это по-прежнему довольно нишевая история, причем со сравнительно высокой стоимостью контакта (CPT). Поэтому к таким интеграциям обращаются единичные рекламодатели, как правило, под конкретные коммуникационные задачи.

Другим источником дохода для вещателя может стать подписка на эфир без рекламы. В сентябре 2026 года британский радиохолдинг Global запустил такую подписку для своих музыкальных станций. Подписчики слушают те же программы, но во время рекламных пауз для них звучит музыка. Без рекламы доступны и записи передач. В бесплатных онлайн-трансляциях, FM и DAB рекламные блоки сохранились.

Так к рекламе в эфире добавляются доходы от цифровых размещений, продажи рекламы в чужих программах и подписок.

Доверяй, но измеряй

Для рекламодателя ценность цифрового радио зависит от того, кого он сможет охватить и как оценит результат размещения. В России бренды пока чаще используют эфирные размещения, чем цифровые возможности радиостанций. По данным исследования «Радиометр 2026» Аналитического центра Российской индустрии рекламы, в 2025 году 89% из 79 опрошенных рекламодателей размещали ролики в эфире, а цифровыми возможностями радиостанций пользовались 6%.

Анна Колесникова, директор отдела по размещению рекламы на радио Okkam: Бренды покупают аудиопрероллы — рекламные ролики перед началом прослушивания онлайн-аудио. Их главное отличие от традиционного FM-радио — возможность более точно измерять рекламные контакты. Если в случае с FM мы опираемся на исследования аудитории, то в digital audio можем получать данные о фактических воспроизведениях рекламного ролика, а в зависимости от технических возможностей площадки — и о его дослушиваниях. Отдельное направление — Telegram-каналы радиостанций, которые особенно активно развивают разговорные и информационные станции. Для рекламодателей это дополнительная возможность взаимодействовать с аудиторией за пределами радиоэфира.

В онлайне радиохолдинги объединяют продажу рекламы на нескольких станциях и предлагают подбор роликов под конкретного слушателя.

В августе 2026 года РМГ анонсировала возможность размещать рекламу на сети из более чем 150 цифровых станций в рамках одной кампании.

Слушатели одной станции могут одновременно слышать разную рекламу. Например, сервис DAX британской Global позволяет заменять ролики в онлайн-трансляции рекламой, подобранной для конкретного слушателя. В FM при этом звучит обычный рекламный блок. После его окончания онлайн-аудитория возвращается к общему эфиру.

Елизавета Мурылева, директор по закупке рекламы на радио Media Instinct Group: Технология интересна рекламодателям, особенно тем, кто работает сразу в нескольких регионах или с разными потребительскими сегментами. Аудиторию можно разделять по географии, возрасту, интересам и другим доступным параметрам. Например, показывать жителям разных городов предложения местных торговых сетей или адаптировать сообщение под разные продуктовые категории. Но сегментация должна решать конкретную маркетинговую задачу. Если аудитория слишком узкая, а различия между сообщениями несущественны, усложнение кампании может оказаться дороже полученного эффекта. Здесь всё решают качество данных и экономика контакта.

Возможность разместить рекламу сразу на нескольких станциях еще не объясняет, почему бренду стоит выбрать именно их. Для этого нужны данные о слушателях. При выборе станции содержание эфира считали важнее рейтингов 35% участников «Радиометра» в 2020 году, 33% — в 2023-м и 20% — в 2025-м. При этом 53% опрошенных в 2025 году ориентировались на данные Mediascope.

Дмитрий Свительский, генеральный директор PlayVista: Главная ошибка — складывать охваты FM и онлайн-эфира: один человек может слушать станцию через автомагнитолу, приложение и сайт. Нужны кросс-платформенные измерения, позволяющие определить уникальную аудиторию каждого канала и их пересечение. Оценивать следует дополнительный охват, суммарный уникальный охват кампании и среднюю частоту контакта. В идеале расчёт ведётся на единой измерительной базе с учетом фактических рекламных контактов, их времени и идентификаторов пользователей. Ценность цифрового дополнения определяется не числом прослушиваний, а тем, сколько новых людей оно привело и сколько слушателей получило повторный контакт.

Исследования аудитории помогают выбрать площадку, а после размещения бренды оценивают отклик. По данным «Радиометра 2026», 54% опрошенных оценивали, как меняется посещаемость сайта, 39% — число поисковых запросов. Еще один показатель — динамика продаж, за которой следили 41% рекламодателей.

Выход за пределы FM помогает радиохолдингам удерживать слушателя при смене музыкальных предпочтений, площадки и времени прослушивания. Тематические станции, приложения и записи программ дают больше поводов вернуться, но не каждый такой контакт увеличивает аудиторию. Поэтому рост прослушиваний сам по себе еще не становится аргументом для рекламодателя. Для этого нужно показать, как цифровые размещения помогают кампании охватить новых слушателей, обеспечить нужную частоту контакта или обратиться к определенной группе аудитории.