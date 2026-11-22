Grand Theft Auto VI заработала $3,79 млрд за первые 24 часа после выхода, сообщила пресс-служба Rockstar Games, назвав запуск игры крупнейшим в истории индустрии развлечений.



По данным компании, стартовая выручка шестой части почти в пять раз превысила розничные продажи Grand Theft Auto V за первые сутки после выхода в 2013 году. Результат также оказался выше мировых кассовых сборов фильма «Мстители: Финал», которые составили около $2,9 млрд.



GTA VI стала одним из наиболее ожидаемых игровых проектов года. События разворачиваются в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. В центре сюжета — история двух главных героев, Лусии Каминос и Джейсона Дюваля.

Разработка игры, по предварительным оценкам, обошлась примерно в $1 млрд. Это делает проект одним из самых дорогостоящих в истории видеоигр.

Предыдущая игра серии, Grand Theft Auto V, стала одним из крупнейших коммерческих успехов игровой индустрии: за первые три дня после релиза она принесла $1 млрд. Вся серия Grand Theft Auto продала почти 475 млн копий. GTA VI еще до релиза превратилась в масштабное культурное событие, под которое поклонники готовы были заранее перестраивать личные и рабочие планы.