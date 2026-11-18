По данным исследовательской компании System1, потенциал более половины наиболее сильных с точки зрения перфоманса рекламных роликов в рамках долгосрочного построения бренда оказался низким. О том, почему ставка на результат «здесь и сейчас», имея свои очевидные плюсы, может негативно отразиться на долгосрочной стратегии бренда, — в новом выпуске «Радио Sostav».
Сегодня в эфире:
- Андрей Григорьев, сооснователь и генеральный директор getads;
- Александр Фролов, исполнительный директор TargetADS;
- Игорь Нагорнов, генеральный директор Titan AI;
- Владислав Бекнев, сооснователь и трафик-директор 2LEADS;
- Татьяна Летяго, главный операционный директор HunterMob;
- Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru.
Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».
Также выпуск доступен в «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.