По данным исследовательской компании System1, потенциал более половины наиболее сильных с точки зрения перфоманса рекламных роликов в рамках долгосрочного построения бренда оказался низким. О том, почему ставка на результат «здесь и сейчас», имея свои очевидные плюсы, может негативно отразиться на долгосрочной стратегии бренда, — в новом выпуске «Радио Sostav».

Сегодня в эфире:

Андрей Григорьев, сооснователь и генеральный директор getads ;

; Александр Фролов, исполнительный директор TargetADS ;

; Игорь Нагорнов, генеральный директор Titan AI;

Владислав Бекнев, сооснователь и трафик-директор 2LEADS ;

; Татьяна Летяго, главный операционный директор HunterMob ;

; Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен в «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.