О чем говорят запросы в Telegram Ads

В преддверии 8 Марта команда Magnetto.pro проанализировала рекламные объявления в Telegram Ads, нацеленные на женскую аудиторию. Для исследования выбрали ключевые слова «женщины», «девушки» и «девочки» и изучили более сотни рекламных креативов. Magnetto.pro рассказали Sostav, какие темы чаще всего используют рекламодатели, насколько они связаны с гендерными стереотипами и как отличаются подходы крупных брендов и небольших проектов.

Стереотипы на первом плане

Для исследования выбрали три ключевых слова: «женщины», «девушки» и «девочки». По этим запросам команда проанализировала более 120 рекламных объявлений, которые показывались пользователям в Telegram Ads в предпраздничный период.

Первое, что бросается в глаза, — практически полное отсутствие праздничной тематики. Несмотря на близость 8 Марта, большинство рекламных сообщений никак не связано с подарками или поздравлениями. Вместо этого рекламодатели делают акцент на личных изменениях, внешности и отношениях.

Евгения Кикило, руководитель отдела Telegram Ads в Magnetto.pro: Даже в предпраздничный период реклама, нацеленная на женщин, практически не уходит в подарочную или эмоциональную коммуникацию. Мы все еще часто встречаем акцент на изменении внешности, «работе над собой» — это по-прежнему массовая категория креативов в Telegram Ads.

Наиболее распространенной категорией оказались объявления, связанные с улучшением физической формы. В таких креативах женщинам и девушкам предлагают изменить внешность или «улучшить тело» с помощью различных программ тренировок.

Среди наиболее распространенных офферов:

убрать складки на животе за несколько недель;

подтянуть фигуру и уменьшить объемы;

накачать ягодицы и укрепить мышцы;

освоить растяжку и гибкость;

начать регулярные домашние тренировки;

пройти фитнес-марафон с ежедневными заданиями;

освоить базовые упражнения для стройного тела.

Чаще всего такие объявления ведут на закрытые Telegram-каналы или онлайн-марафоны, где участникам предлагают готовые программы тренировок, планы питания и регулярную мотивационную поддержку.

«Женская энергия» и отношения

Вторая по распространенности категория объявлений связана с психологическими практиками и темами отношений. В таких рекламных сообщениях основной акцент делается на личностной трансформации и раскрытии «женственности».

В креативах часто используются формулировки:

«раскрыть женскую энергию»;

«стать той самой женщиной»;

«привлечь нужного мужчину»;

«научиться выстраивать гармоничные отношения»;

«вернуть уверенность в себе»;

«раскрыть природную привлекательность».

Как правило, такие объявления продвигают различные образовательные продукты:

психологические практикумы;

коучинговые программы;

марафоны саморазвития;

женские клубы;

онлайн-курсы по отношениям.

Некоторые рекламные сообщения предлагают комплексные программы, где объединяются психология, саморазвитие и работа с самооценкой. Например, пользователям обещают помочь изменить отношение к себе, научиться выстраивать личные границы и улучшить личную жизнь.

Тема здоровья встречается значительно реже

На третьем месте по количеству объявлений оказалась тема здоровья. При этом она заметно уступает по распространенности рекламе, связанной с внешностью или отношениями.

В этой категории чаще всего встречаются предложения подписаться на каналы медицинских специалистов. Среди них:

каналы гинекологов;

консультации нутрициологов;

советы гастроэнтерологов;

программы восстановления гормонального баланса;

рекомендации по питанию и образу жизни.

Некоторые объявления предлагают пройти онлайн-тесты или экспресс-диагностику, чтобы оценить состояние организма. Также встречаются предложения пройти чек-апы или получить рекомендации по улучшению самочувствия.

Интересно, что в сегменте более молодой аудитории — «девушки» и «девочки» — подобные предложения практически не встречаются. Среди проанализированных объявлений на тему здоровья было всего четыре из 123.

Это может говорить о том, что рекламодатели пока редко рассматривают молодую женскую аудиторию как потенциальных потребителей медицинского контента.

Косметика, стиль и украшения

Еще одна заметная категория рекламы — объявления, связанные со стилем, красотой и внешним видом. Сюда входят предложения, связанные с косметикой, модой и украшениями.

Среди наиболее распространенных форматов:

реклама косметических брендов;

каналы с бьюти-советами;

подборки макияжа и ухода за кожей;

рекомендации по созданию базового гардероба;

подборки образов от стилистов;

реклама одежды и обуви;

предложения ювелирных украшений.

Для девочек чаще всего встречаются именно офферы с косметикой, а для «более старшего поколения» — одежда, обувь и ювелирные украшения.

Объявления о заработке и новой карьере

Еще одна категория рекламных сообщений связана с возможностями заработка и освоения новых профессий.

В таких объявлениях женской аудитории предлагают:

освоить IT-профессию с нуля;

начать зарабатывать на трейдинге;

выйти на удаленную работу;

открыть онлайн-бизнес;

научиться перепродавать товары;

начать зарабатывать на Avito-продажах;

освоить диджитал-профессии.

Часто такие объявления обещают быстрый результат и низкий порог входа в новую сферу. Пользователям предлагают бесплатные вебинары, вводные курсы или чек-листы, которые должны помочь сделать первые шаги в новой профессии.

Что касается крупных брендов

Крупные бренды независимо от сферы выбирают обезличенные рекламные офферы. Они подчеркивают особенности продукта или услуги, а не характеристики покупателя:

«любимые бренды»;

«практичные подарки»;

«идеи подарков»;

«аромат женственности»;

«домашние тренировки для женщин»;

«выгодные цены каждый день»;

«мастер-классы и советы опытных тренеров»;

«полезные советы, бесплатные вебинары»;

«как повышать продажи».

Все эти объявления ориентированы на девушек, но в них не используются стереотипные формулировки и связка «женщина = складки на животе».

Евгения Кикило, руководитель отдела Telegram Ads в Magnetto.pro: Крупные бренды постепенно уходят от прямого обращения к «женской аудитории» и фокуса на стереотипах. В Telegram такие креативы все чаще проигрывают более нейтральным и продуктовым сообщениям. Особенно это заметно на молодой аудитории: для нее реклама про «женскую энергию» или «привлечь мужчину» звучит устаревше и может вызывать отторжение.

Безусловно, каждый оффер нацелен на свою аудиторию, и тот, кто ищет только женщин и давит на «классические» боли, найдет в Telegram и их. Но если ваш бизнес шире и хочет зайти с более корректными формулировками, не ограничиваясь базовыми представлениями о девушках, тогда стоит искать аудиторию в различных каналах с различными посылами.

Вывод

Анализ показал, что значительная часть рекламы в Telegram Ads, которая напрямую обращается к женщинам, по-прежнему строится вокруг традиционных представлений о женской аудитории. Рекламодатели чаще всего апеллируют к темам внешности, отношений и личной трансформации.

При этом крупные бренды все чаще выбирают более нейтральные коммуникации — они делают акцент на продукте, пользе или выгоде, а не на гендерных характеристиках аудитории.

Эффективность рекламного сообщения в Telegram во многом зависит не от стереотипных формулировок, а от точного попадания в интересы аудитории. Поэтому брендам, которые хотят выстроить более корректную и современную коммуникацию, стоит искать аудиторию в разных каналах и работать с разнообразными сценариями рекламных сообщений.