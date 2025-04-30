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18+
30.04.2025 в 08:00

Региональные власти перестали работать с YouTube

Кнопка перехода на видеохостинг осталась только у пяти регионов

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Субъекты РФ практически прекратили работать с YouTube. Только у пяти регионов на главных страницах сайтов в перечне соцсетей осталась кнопка видеохостинга, сообщают «Ведомости».

Так, переход на YouTube предлагают Башкирия, Пермский и Хабаровский край, Псковская и Тюменская области. Однако каналы этих регионов обновлялись в последний раз несколько месяцев назад, а Псковской области — два года назад.

Часть федеральных органов власти продолжают регулярно обновлять YouTube-каналы после замедления сервиса. К примеру, Кремль (324 тыс. подписчиков) возобновил публикации в этом видеохостинге в сентябре 2024 года. Обновляются YouTube-аккаунты правительства России, Верховного суда и Следственного комитета.

Заседания СФ и Думы теперь транслируются в других сервисах (VK, Rutube, Telegram), а также на сайтах палат.

Политолог Константин Калачев полагает, что до сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось. «Власти нужно исходить из своих интересов, а не из разборок хозяйствующих субъектов и их кураторов на рынке видеоплатформ», — заявил он.

В марте сообщалось, что среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube со времени его замедления в России снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная — на 14 млн.

YouTube
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