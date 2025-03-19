Аудитория YouTube сократилась вдвое с момента замедления

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube со времени его замедления в России снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная — на 14 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Mediascope.

Аудитория видеохостинга в августе 2024 года составляла 52 млн, в феврале текущего года она не превысила 29 млн человек. Если в августе 2024 года видеосервис занимал четвертую строчку по среднемесячной аудитории в рейтинге популярных интернет-ресурсов, то теперь он уже на седьмом месте. Его обогнали «ВКонтакте», Telegram и Sberbank.

Первую пятерку площадок возглавил «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек. На втором месте Google (101 млн человек), на третьем — WhatsApp (97 млн человек), «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram с шестого переместился на пятое (90 млн).

Шестое место у Sberbank с аудиторией в 82 млн человек, восьмое — у Mail.ru с аудиторией в 77,3 млн человек. Wildberries — на девятом месте с аудиторией более 77 млн человек, следом идет Ozon с такими же показателями.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года «ВКонтакте» обогнал YouTube по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга. Площадки соответственно заняли 40% и 30% рынка, который оценивается в 44 млрд руб.