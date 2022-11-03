В России предложили создать реестр недружественных правообладателей

Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей. Идею он озвучил в рамках круглого стола в Совфеде, сообщает «Коммерсантъ».

В список предлагается внести правообладателей, которые отвечают критериям «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров». По задумке, реестр должен быть единым для всех видов интеллектуальной собственности, а далее регуляторы каждой сферы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и др.) и суды решат, какие «контрсанкционные меры» вырабатывать, отмечает «Ъ».

По словам Семёнова, вести реестр недружественных правообладателей должен уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями» — сейчас такой должности нет. Он будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов интеллектуальной собственности.

В Минкульте отдельно не прокомментировали проект реестра, но отметили, что руководствуются «положениями указа об особом порядке платежей с недобросовестными правообладателями». Согласно документу, российские компании могут переводить им средства на специальный рублёвый счёт «О», открытый в российском банке на имя правообладателя. Порядок распространяется только на заключенные ранее договоры. В Минпромторге и Минцифры не ответили на запрос редакции «Ъ».

Ряд участников рынка и профильных ассоциаций, опрошенных «Ъ», не поддерживают идею создания реестра. Они опасаются, что такой механизм приведёт к активизации пиратства.

При этом власти продолжают расширять перечень товаров ушедших зарубежных брендов, доступных по параллельному импорту. Накануне Минпромторг заявил, что продукция Marvel, Disney, DC Comics и других компаний попала в соответствующий список. Однако речь идёт об игрушках и других товарах брендов, а не об их комиксах и фильмах.