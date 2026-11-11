Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2026 в 15:15

SKIMS снял с продажи адвент-календарь после критики покупателей

Покупатели сочли содержимое рождественского набора за $148 слишком дешевым

Бренд корректирующего белья SKIMS, основанный Ким Кардашьян, убрал с сайта лимитированный адвент-календарь стоимостью $148. Поводом стала негативная реакция покупателей: пользователи соцсетей раскритиковали содержимое набора и усомнились, что оно оправдывает цену. Об этом сообщает Bloomberg.

В календарь вошли аксессуары для волос, брелоки и другие небольшие предметы. Покупатели в Reddit и TikTok сравнивали их с товарами из магазинов с фиксированными низкими ценами и называли набор невыгодной покупкой.

После жалоб SKIMS извинился перед клиентами, которые приобрели календарь. Компания предложила им два варианта: вернуть товар и получить полную стоимость обратно либо оставить его себе и получить подарочный сертификат.

Представитель SKIMS заявил Bloomberg, что компания серьезно относится к отзывам покупателей и учтет их при разработке будущих продуктов. Он подтвердил удаление календаря с сайта.

SKIMS продолжает расширять ассортимент за пределы корректирующего белья. Бренд развивает партнерства с Nike, The North Face и Fendi, а также рассматривает выход на рынок косметики. Параллельно компания использует рекламные кампании с участием знаменитостей и развлекательные коллаборации. В прошлом году Ким Кардашьян стала одним из самых удачных скинов в Fortnite.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.