SKIMS снял с продажи адвент-календарь после критики покупателей

Бренд корректирующего белья SKIMS, основанный Ким Кардашьян, убрал с сайта лимитированный адвент-календарь стоимостью $148. Поводом стала негативная реакция покупателей: пользователи соцсетей раскритиковали содержимое набора и усомнились, что оно оправдывает цену. Об этом сообщает Bloomberg.

В календарь вошли аксессуары для волос, брелоки и другие небольшие предметы. Покупатели в Reddit и TikTok сравнивали их с товарами из магазинов с фиксированными низкими ценами и называли набор невыгодной покупкой.

После жалоб SKIMS извинился перед клиентами, которые приобрели календарь. Компания предложила им два варианта: вернуть товар и получить полную стоимость обратно либо оставить его себе и получить подарочный сертификат.

Представитель SKIMS заявил Bloomberg, что компания серьезно относится к отзывам покупателей и учтет их при разработке будущих продуктов. Он подтвердил удаление календаря с сайта.

SKIMS продолжает расширять ассортимент за пределы корректирующего белья. Бренд развивает партнерства с Nike, The North Face и Fendi, а также рассматривает выход на рынок косметики. Параллельно компания использует рекламные кампании с участием знаменитостей и развлекательные коллаборации. В прошлом году Ким Кардашьян стала одним из самых удачных скинов в Fortnite.