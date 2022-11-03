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03.11.2022 в 06:10

Минпромторг включил алкоголь и продукцию Disney в список для параллельного импорта

Ранее участники рынка предупреждали о дефиците такой продукции

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь, а также продукцию торговых марок Marvel и Disney. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

В список попали около 40 марок алкоголя, включая Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s. В августе Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Такая просьба вызвана тем, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются. В сентябре Минпромторг согласился разрешить параллельный импорт алкоголя.

Что касается брендов Lego, Marvel, Disney Pixar, DC Comics, то, согласно кодам групп товаров, речь идёт об игрушках и куклах, сделанных под этими марками.

Кроме того, список пополнили бренды автомобильных запчастей, продукции химической промышленности и других товаров. Всего список включает около 50 групп товаров и более 200 брендов.

Ранее сообщалось, что 10% продавцов на маркетплейсах начали торговать товарами из списка параллельного импорта. По результатам опроса, более 39% селлеров указали на снижение оборотов из-за санкций, причём 17% из них подтвердили серьёзное падение.

Алкоголь
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