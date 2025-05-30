В России предложили создать единый реестр курьеров

Сенатор Артем Шейкин направил в Минтранс обращение с просьбой выразить официальную позицию ведомства по вопросу создания Единого федерального реестра курьеров. Документ содержит обоснование необходимости формирования такой системы для повышения уровня безопасности дорожного движения и усиления правового регулирования в сфере курьерских услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении на имя заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева сенатор подчеркнул, что в настоящее время остается нерешенной проблема привлечения курьеров к ответственности за нарушения правил дорожного движения. По его мнению, значительная часть доставщиков работает вне рамок закона, используя личный или арендованный транспорт без разрешительных документов, включая водительское удостоверение, обязательное при передвижении на мопедах.

«Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также затрудняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов», — подчеркнул парламентарий.

В беседе с агентством Шейкин пояснил, что введение реестра позволит сформировать достоверную базу данных о курьерах, упростит процессы идентификации работников доставки и обеспечит прозрачность в отрасли. По его мнению, такая мера должна быть закреплена на законодательном уровне.

Сенатор указал, что главное — не создать дополнительную административную нагрузку на бизнес, особенно на малые компании и самозанятых. Напротив, реестр должен стать стимулом для «цивилизованного» развития курьерской отрасли, добавил Артем Шейкин.

По данным сервиса «Зарплата.ру», за год число откликов на вакансии с частичной занятостью увеличилось на 87%, количество вакансий — на 7%. Возросло количество предложений о работе для курьеров, официантов, поваров, барменов, пекарей и продавцов-консультантов.