Realweb требует от VK 203,7 млн рублей

Realweb (ООО «ИА РиалВеб») обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «ВК» ( VK , ранее — Mail.ru) на сумму 203,7 млн руб. Агентство добивается возмещения средств, перечисленных ответчику в рамках рекламных отношений, после того как само столкнулось с требованиями конкурсного управляющего ООО «Гугл» вернуть сотни миллионов рублей.

Дело в том, что «РиалВеб» и Mail.ru сотрудничали в сфере рекламных услуг в 2019−2020 годах. Реклама размещалась через аккаунт ответчика, а расчеты с Google осуществлялись через агентство.

В рамках премиальной программы Google «РиалВеб» получил от площадки около 417 млн руб. за выполнение предусмотренных программой условий. Из полученных от Google 417 млн руб. «РиалВеб» перечислил Mail.ru около 197 млн руб. в качестве субпремии. После возврата средств Google агентство обратилось к бывшему контрагенту с требованием вернуть эту сумму, а также выплатить около 6 млн руб. процентов. Общий размер исковых требований составил 203,7 млн руб.

Выплаты Google рекламным агентствам стали предметом оспаривания в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». В марте 2025 года конкурсный управляющий ООО «Гугл» добился признания недействительными платежей Google в пользу «РиалВеб» и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с агентства 612,09 млн руб. Суд удовлетворил заявление управляющего об аресте денежных средств «РиалВеб» на расчетных, депозитных и иных счетах в пределах заявленной суммы.