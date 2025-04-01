Суд арестовал почти 1,5 млрд рублей у шести рекламных агентств по заявлению «Гугла»

Арбитражный суд Москвы принял меры обеспечения по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл» (российского подразделения Google) Валерия Таляровского, арестовав средства шести рекламных агентств на сумму почти 1,5 млрд руб. Записи об этом появились в материалах электронной картотеки суда.

В ноябре 2024-го суд получил заявления Таляровского о признании недействительными платежей, совершенных «Гуглом» в пользу рекламных агентств. Ограничения затронули сделки, которые либо оспариваются, либо были признаны недействительными.

В конце марта конкурсный управляющий направил в суд заявления о принятии мер обеспечения в виде ареста денежных средств в пределах суммы требований. 24 марта суд арестовал суммы на счетах ООО «ИА Риалвеб» («Риалвеб», 612,1 млн руб.), 28 марта — ООО «АРВМ» (ArrowMedia, 29,2 млн руб.), ООО «Р-Брокер» («R-брокер», 46,9 млн рублей), ООО «Артикс ИС» («Артикс», 116,2 млн руб.) и ООО «Эмджиком» (MGCom, 234 млн руб.), 31 марта — ООО «Лайон коммьюникейшнз» (445,2 млн руб.).

«Гугл» обратился в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В сентябре того же года суд признал это заявление обоснованным и ввел процедуру наблюдения. Дебиторская задолженность компании на тот момент составила более 27 млрд руб. при общей сумме обязательств в 18,7 млрд руб.

В августе 2023 года кредиторы компании, среди которых были как коммерческие организации, так и налоговые органы, подали ходатайство о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства. На тот момент сумма требований к российскому подразделению «Гугл» составила около 20,2 млрд руб., наибольшие требования предъявила ФНС РФ — 19,57 млрд руб.

18 октября 2023 года суд признал ООО «Гугл» банкротом и ввел конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Валерий Таляровский, ранее исполнявший обязанности временного управляющего. В реестр кредиторов были включены требования 861 кредитора на сумму около 53,6 млрд руб.

В 2024 году российское подразделение «Гугл» подало серию исков к рекламным агентствам. Компания требует возмещения долгов по договорам оказания рекламных услуг. Больше всего компания получила от MGCom (ООО «Эмджиком»). Агентство выплатило банкротящейся «дочке» Google 2,2 млрд руб. Ещё 1,2 млрд руб. MGCom перевела на депозитный счет арбитражного суда.

В марте 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 1,78 млрд руб., размещенных на счетах ООО «Сфера» (дочерняя компания рекламного агентства Realweb). Решение также было принято в рамках рассмотрения иска российской ООО «Гугл» к компании.