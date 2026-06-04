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18+
04.06.2026 в 15:30

Производитель конструкторов «Рубрик» приобрел мобильную студию «Девгейм»

Сооснователь «Девгейма» Елена Наумова возглавит игровое направление в «Рубрике»

Российский производитель конструкторов «Рубрик» приобрел 100% разработчика мобильных и браузерных игр «Девгейм». О закрытии сделки сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора «Рубрика» Айнара Абдрахманова. Сумму контракта стороны не раскрывают.

По словам Абдрахманова, покупка позволит компании интегрировать игровые решения в более широкую экосистему продуктов для детей, охватывающую образование, развитие и досуг. Сооснователь «Девгейма» Елена Наумова возглавит игровое направление в структуре «Рубрика». В компании рассчитывают, что объединение поможет расширить аудиторию цифровых продуктов и масштабировать их развитие.

Компания «Рубрик» была основана в 2023 году. Она выпускает конструкторы по типу Lego, в том числе по лицензиям и заказам российских компаний и брендов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Рубрик-ОД» в 2025 году составила 370,6 млн руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб. Основным владельцем компании остается Айнар Абдрахманов с долей 74,2%.

«Девгейм» специализируется на мобильных играх для детской аудитории и известен проектами по франшизам «Фиксики», «Три кота» и «Синий Трактор». Выручка компании по РСБУ в 2025 году достигла 17,2 млн руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают возможную стоимость сделки в диапазоне от 35 млн до 70 млн руб., отмечая, что ее основная ценность может заключаться в команде разработчиков, действующих лицензиях и партнерствах с правообладателями детского контента.

Конструктор РУБРИК «Девгейм» мобильная студия
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