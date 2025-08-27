Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2025 в 07:20

Полки с российскими непродовольственными товарами появятся весной 2026 года

Законопроект обсуждался с 2023 года и вызвал резкую критику участников рынка

Минпромторг предложил с 1 марта 2026 года в торговых залах обязательно размещать полки с российскими непродовольственными товарами. Маркетплейсы также обяжут предоставлять определенную долю своих онлайн-выдач при продаже непродовольственных товаров продукции российского происхождения, сообщает «Интерфакс».

Цель инициативы — повысить статус отечественных брендов. Хозяйствующие субъекты будут обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение на полках минимальной доли непродовольственных национальных товаров. Высота размещения должна составлять от 80 до 160 сантиметров от пола.

Минимум и максимум объема товаров в законе устанавливать не будут, а квоту определит правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. Также правительство отдельно установит порядок приоритетной выдачи карточек национальных товаров на интернет-страницах маркетплейсов.

Напомним, законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 года. Ранее производители и поставщики продуктов питания обратились к правительству с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». Они считают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров.

российская полка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.