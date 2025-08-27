Полки с российскими непродовольственными товарами появятся весной 2026 года

Минпромторг предложил с 1 марта 2026 года в торговых залах обязательно размещать полки с российскими непродовольственными товарами. Маркетплейсы также обяжут предоставлять определенную долю своих онлайн-выдач при продаже непродовольственных товаров продукции российского происхождения, сообщает «Интерфакс».

Цель инициативы — повысить статус отечественных брендов. Хозяйствующие субъекты будут обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение на полках минимальной доли непродовольственных национальных товаров. Высота размещения должна составлять от 80 до 160 сантиметров от пола.

Минимум и максимум объема товаров в законе устанавливать не будут, а квоту определит правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. Также правительство отдельно установит порядок приоритетной выдачи карточек национальных товаров на интернет-страницах маркетплейсов.

Напомним, законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 года. Ранее производители и поставщики продуктов питания обратились к правительству с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». Они считают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров.