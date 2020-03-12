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18+
12.03.2020 в 11:50

Дмитрий Чернышенко останется в совете директоров «Газпром-медиа»

Он будет участвовать в работе совета на безвозмездной основе

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Пресс-служба «Газпром-медиа»

Вице-премьер РФ и бывший гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко сможет участвовать в работе совета директоров компании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, участие Чернышенко в деятельности совета директоров должно осуществляться на безвозмездной основе.

Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером правительства 21 января. В зону его ответственности входят национальные программы «Цифровая экономика», «Культура», «Спорт — норма жизни» и «Демография». Кроме того, вице-премьер отвечает за госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также за взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. 10 марта стало известно, что Чернышенко войдет в совет директоров РЖД.

До назначения в правительство Чернышенко занимал должность генерального директора «Газпром-медиа». По данным компании, под его руководством медиахолдинг продемонстрировал двузначный рост доходов и более чем двукратный рост операционной прибыли. При Чернышенко холдинг запустил спортивный телеканал «Матч ТВ», развлекательный канал ТНТ4, OTT-платформу ТНТ-PREMIER, а также студию по производству фильмов «Киностудия КИТ». Кто возглавит «Газпром-медиа» вместо Чернышенко, пока неизвестно.

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