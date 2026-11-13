Сергей Денисенко стал директором по бренду и коммуникациям платформы giper.fm

Сергей Денисенко назначен директором по бренду и коммуникациям e-commerce-платформы giper.fm. Он будет отвечать за стратегию бренда, внешние коммуникации, взаимодействие со СМИ и new media, управление репутацией и событийные проекты. В его обязанности также войдет развитие публичности собственника и менеджмента компании. Об этом Sostav сообщили в компании.

Направление бренда и коммуникаций для giper.fm новое и стратегическое. При этом Денисенко предстоит самостоятельно сформировать команду и выстроить работу подразделения.

С 2020-го по 2026 год Сергей Денисенко занимал пост PR-директора «Всеинструменты.ру». Он создал PR-направление компании, руководил коммуникационным сопровождением IPO. По данным «СКАН-Интерфакс», под его руководством коммуникациями компания вошла в топ-2 отрасли по количеству упоминаний в СМИ.

Ранее Денисенко руководил PR-подразделениями «Работа.ру» (экосистема «Сбера») и CarMoney, а также занимался продвижением Superjob. Его опыт в PR и маркетинговых коммуникациях превышает 15 лет. Денисенко — член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Giper.fm — e-commerce-платформа полного цикла по развитию брендов в сегментах бытовой техники и электроники, DIY и товаров для дома. По итогам 2025 года оборот компании превысил 40 млрд руб.