«До 100 можно»: реальные карьерные истории о возрасте и смене профессии

Как makelove объединили пять крупных работодателей, чтобы на примерах реальных сотрудников показать: менять профессию, пробовать новые роли и переосмыслять карьеру можно в любом возрасте — и для этого совсем не обязательно начинать с нуля. Юлия Капустян, креативный директор makelove , рассказала Sostav о том, как появилась идея проекта и почему сегодня самое время пересмотреть привычные представления о карьере.

К 25 годам — определиться с профессией, к 30 — состояться, а после 40, казалось бы, уже не время менять направление. Формально это нигде не прописано. Но представление о «правильном» карьерном пути по-прежнему существует — и часто влияет на то, как люди оценивают свои достижения и решаются ли на новый скачок.

В makelove решили посмотреть не на карьерные стереотипы, а на реальные истории сотрудников. Так появился проект «До 100 можно», к которому присоединились «Магнит», X5 Group, Level Group, «Иркутская нефтяная компания» и «Дринкит» (Dodo Brands). Компании нашли внутри своих команд людей, чьи профессиональные маршруты не укладываются в привычную схему «образование — первая специальность — поэтапный рост в ней». И выяснилось, что таких маршрутов довольно много.

В 22 сменить несколько ролей, в 38 — профессию

Например, Полина пришла в «Магнит» в 20 лет стажером в бухгалтерию. За следующие два года она успела поработать бухгалтером, попробовать себя в роли бренд-менеджера при запуске нового продукта, а затем и перейти в бизнес-аналитику.

Сергей работает в «Магните» с 2010 года: начинал аналитиком 1С, руководил командами, занимался крупными проектами. При этом давно интересовался разработкой. В 38 лет Сергей начал изучать программирование и сейчас работает Go-разработчиком в MAGNIT OMNI.

Светлана Тихонова, директор департамента корпоративной культуры и бренда «Магнита»: Навыки и опыт в рамках одного линейного карьерного трека могут стать возможностью для развития в совершенно другой сфере. Такой запрос часто появляется у профессионалов, которые хотят более амбициозных и интересных задач, но при этом не хотят уходить из компании. У нас для таких переходов есть и лидерские программы, и внутренние вакансии, и виртуальные команды, когда сотрудник может предложить идею, собрать вокруг нее коллег и параллельно с основной работой попробовать себя в новом качестве.

Почему карьерный поворот больше не обязательно означает старт с нуля

Похожие примеры нашлись и у других участников проекта. В X5 Group сотрудники постоянно переходят из розницы в логистику, со склада — в офисные подразделения, из экспертных ролей — в управление. В компании отмечают, что при таком переходе предыдущий опыт не исчезает, а, наоборот, помогает.

Команда X5 Group: Умение руководить командой, работать в высоком темпе и видеть процесс целиком одинаково ценны и в магазине, и на складе, и в офисе. Поэтому карьерный путь выглядит как развитие, а не как старт с нуля.

У Андрея из «Иркутской нефтяной компании» поворот был другого рода. В 30 лет москвич без вахтового опыта выбрал вахту в ИНК, хотя у него было еще одно предложение о работе. За десять лет в компании он вырос до начальника лаборатории.

Это меняет сам взгляд на смену профессии. Если раньше переход в другую сферу мог восприниматься как отказ от уже построенной карьеры, то в больших компаниях предыдущий опыт нередко становится преимуществом в новой роли.

В Level Group предлагают смотреть на это еще шире. В компании используют принцип «менять маршруты, а не цели».

Команда Level Group: Важно перестать воспринимать смену направления как «нестабильность» или «неосознанность» и начать видеть в ней зрелость и готовность расти.

Почему эта тема появилась именно сейчас

Для миллениала «не реализовался к 30» — звучит как страшный сон. Но кто вообще решил, что к этому возрасту человек должен определиться с профессией, найти свое место и дальше двигаться по предсказуемой траектории? Мы привыкли воспринимать карьеру как последовательность ступеней, где каждый следующий шаг должен быть логичным продолжением предыдущего. Поэтому нам захотелось посмотреть, так ли это на практике. Не для того, чтобы доказать, что никогда не поздно начать все сначала, а чтобы показать: возможно, начинать сначала вообще не обязательно.

Нелинейная карьера все чаще перестает быть исключением. Кто-то меняет направление, потому что ошибся с первоначальным выбором. Кто-то — потому что вырос из своей прошлой роли. Кто-то осваивает новые инструменты и задачи, которых несколько лет назад в его профессии не существовало.

Поэтому в проекте «До 100 можно» возраст оказался скорее удобной точкой входа в более широкий разговор. Не столько о том, до какого возраста можно что-то начинать, сколько о том, почему мы вообще привыкли считать, что профессиональный выбор должен быть сделан раз и навсегда.

Название проекта отвечает на этот вопрос немного с иронией: если обязательно нужна верхняя граница — пусть будет сто. А истории участников показывают, что на практике цифра вряд ли вообще нужна.